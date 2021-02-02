Закон про референдум: чи втратить Україна Донбас?

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить необхідності проводити всеукраїнський референдум з питань, що стосуються окупованих територій Донбасу і Криму. Так він відреагував на заяву першого президента Леоніда Кравчука, який запропонував підтвердити територіальну цілісність України на всенародному голосуванні. Закон про всеукраїнський референдум зовсім новий: його ухалила Верховна Рада минулого тижня. В ефірі Радіо Донбас.Реалії голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, депутат від фракції Голос Роман Лозинський та директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала відповіли – чи є в ньому ризики.

26 січня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Законопроєкт підтримали 255 депутатів. 55 проти, 40 утрималися і 22 не голосували.



Народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський розповів в ефірі Радіо Донбас.Реалії, про ключову пересторогу, через яку партія відмовилася підтримати цей законопроєкт.

«Предметом законопроєкту може бути питання про зміну території з формулюванням і прив’язкою до міжнародних договорів. Ми чітко бачимо, що попри те, що в Конституції сказано, що питання в референдумі може бути про зміну території, але ми кажемо про зміну території в час війни, російської агресії, а також в той час, коли президент Зеленський призначає на посади в Тристоронній контактній Групі людей, як Фокін. Вважаємо, що такі речі є абсолютним ризиком», – каже Роман Лозинський.

Крім того, в партії є побоювання, що через ЗМІ можна сформувати суспільну думка. Тому «Голос» вважає недоречними такі питання референдуму під час війни.

Які питання можна виносити?

Зміни до розділів Конституції: І (Загальні засади), III (Вибори. Референдум), XIII (Внесення змін до Конституції України);

Питання загальнодержавного значення;

Питання про зміну території України;

Питання про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.



Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, протоколами до неї;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України та законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання. Питання має бути лаконічне і чітке, сформульоване у такій формі, щоб можна було відповісти на нього «так» або «ні».

Хто може призначити референдум?

Призначити референдум можуть Верховна Рада і президент. Якщо мова йде про питання загальнодержавного значення або скасування законів, може виступити народна ініціатива: для цього потрібні підписи щонайменше 3 млн громадян України, зібрані не менш ніж у 2/3 адміністративно-територіальних одиниць (мінімум по 100 тисяч у кожній).

При цьому підготовка до референдуму триває 150 днів – 90 днів процедура заявки та 60 – сам референдум.

Що буде з результатами референдуму далі?

Вважається, що референдум відбувся, якщо в ньому взяли участь щонайменше 50% виборців. Змінити рішення, ухвалене на референдумі, можна тільки на іншому референдумі, але провести його можна лише через три роки.

Ухвалене на референдумі рішення набуває чинності за 10 днів після визначення результатів. Якщо рішення негативне, повторно винести його на голосування можна тільки за рік.

Референдум не можна проводити водночас із черговими й позачерговими виборами, а також якщо в країні (або окремій місцевості) введено воєнний або надзвичайний стан.

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими для розгляду й ухвалення рішення.

Чи можуть на референдум запропонувати питання, через які Україна втратить свої території?

Занепокоєння багатьох українців у соціальних мережах, а також критику деяких народних депутатів, що тепер під темою «народовладдя» можуть проголосувати за автономію Донбасу, поділяє Віталій Бала, політолог, директор Агентства моделювання ситуацій.

«Я думаю, що на референдумі може бути питання пов’язане з Донбасом. Про це вже давно говорили, що потрібен референдум, щоб уникнути відповідальності та перекласти все на волевиявлення народу», – каже Бала.

Проте, за словами Ольги Айвазовської, голова громадянської мережі «Опора», у законопроєкті вистачає запобіжників, щоб такого не відбулося. Якщо виноситься неконституційне питання, зреагувати має Консиитуційний суд.

«Президент має виконувати свою функцію і звернутися до суду в разі, якщо буде винесене питання, яке суперечить Конституції України. Усі інші запобіжники є раціональними, адекватними, відповідають основним законам і передбачають процедуру, яка абсолютно не обмежує право громадян на всеукраїнський референдум, а з іншого боку – не може провокувати марафони референдумів щомісяця», – каже Айвазовська.

Загалом, наголошує Айвазовська, якщо право гарантоване (а референдум прописаний у Конституції), то має бути і процедура його реалізації, тому питання про те, корисний чи шкідливий закон, взагалі недоречно ставити.

Чи не будуть результати референдумів замінювати роботу українського парламенту?

Скоріше, він буде вважати на думку українців, каже Ольга Айвазовська. На референдумі не приймаються закони. Адже тоді вони мають бути прописані в рамках трьох речень і з відповідями «так» чи «ні».

«А можливість скасування законів не означає, що парламент на заміну не має права ухвалити закон щодо цієї ж теми в дуже короткі строки, для того, щоб заповнити прогалину, бо це функція парламенту», – каже Айвазовська.

Що далі?

Нещодавно перший президент України Леонід Кравчук запропонував провести всеукраїнський референдум із питань, що стосуються нині окупованих територій Донбасу і Криму. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна-24».

«Тобто має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цілісною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати: «Ні, цього не може бути, вся територія України є цілісною і незалежною, і вона має належати Україні», – заявив Леонід Кравчук.



Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков відповів на це так:

«При всій повазі до Леоніда Макаровича, я не думаю, що потрібно проводити референдум з цього питання, тому що всі й так розуміють без референдуму, що тимчасово окуповані Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей – це на 100 відсотків території України. Рано чи пізно вони повернуться», – наголосив Разумков.

Найближчим часом буде презентовано законопроєкт про місцеві референдуми, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.