На колінах і з військовими почестями: у Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем

14 січня у Запоріжжі на майдані Героїв Революції відбулася публічна церемонія прощання з бійцем 37-го батальйону 56-ої бригади Олегом Андрієнком.

Він загинув від кулі снайпера під час виконання бойового завдання 11 січня біля Пісків Донецької області. Прощалися із загиблим із військовими почестями, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Олег протягом війни двічі звільнявся. Намагався жити цивільним життям, але служба в армії тягла його назад. Служив по мобілізації, потім повернувся на контракт служити. Проходив службу у підрозділі морської піхоти, і до нас прийшов і залишився служити, і більш нікуди хотів переходити. По службі, по роботі, по життю дуже хороший хлопець був. Не звик казати «був». Солдат, військовослужбовець і патріот з великої букви. Дуже важка втрата. Досі не можу прийняти цей факт для себе, що мій товариш загинув, якого знав особисто. До смерті на цій війні не можливо звикнути. Коли гинуть близькі друзі, це дуже важка втрата», – розповів заступник командира 56-ої бригади підполковник Дмитро Герасименко.

Попрощатися з Олегом Андрієнком прийшли рідні, друзі, волонтери та ветерани війни на Донбасі, бійці батальйону, де служив загиблий. Запорізькі ветерани війни на Донбасі проводжали в останній шлях загиблого бійця коридором пошани, стоячи на колінах.

«У мене є фото. Тисячі фото, і складно вже знайти. На ньому він такий щасливий у Карлівці стоїть. Опухлі дві щелепи після стоматологічного втручання, і він два морозива купив і тримає їх. Ми познайомились із ним там на сході країни. Як там на фронті? Приїхали, поспілкувалися, порозповідали історії. У нього нещодавно народився син. Правильною, нормальною був людиною з своїми всіма гріхами і своїми всіма плюсами. Його ставлення і до України, і до його майбутнього, сина, було правильним. Він так тішився, що в нього син народився», – розповів присутній на прощанні волонтер стоматологічного проєкту «Тризуб Дентал» Василь Мезенцев, що познайомився із загиблим на Донбасі.

Олегові Андрієнку було 37 років. У нього залишилася мати, дружина і маленький син, що народився влітку 2020 року.

11 січня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що біля Пісків Донецької області внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків загинув український військовий. Військовий загинув при тому, що від 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.