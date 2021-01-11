Біля Пісків на Донбасі загинув український військовий – ООС

Біля Пісків Донецької області загинув український військовий, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Поблизу Пісків противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна. На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь», – заявили в ООС.

У штабі заявили, що контрольовані Росією сили шість разів порушили режим тиші 11 січня.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі повідомила, що задіяний «координаційний механізм»: запроваджений «режим тиші», висунута вимога щодо припинення вогню, підготовлена та направлена нота до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі села Спартак, що неподалік від Пісків.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.