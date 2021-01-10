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10 січня 2021, Київ 19:58
Новини | Політика

Штаб ООС: бойовики у неділю один раз відкрили вогонь на Донбасі

Бойових втрат чи поранень серед українських військових немає, повідомили у пресцентрі ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години неділі один раз порушили режим припинення вогню.

«В обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, у передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» бойовики звинувачують українських військових у обстрілах околиць Донецька та Калинівки.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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