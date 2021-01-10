Містами та селами – подорож за межі Донецька. Придорожнє, Тельманове, Іловайськ, Саур-Могила, Сніжне, Донецьк. Стан доріг. Ціни. Покинуті будинки. Місце розстрілу української армії. Як зараз живуть місцеві? Чим відрізняється життя в Донецьку і в інших містах, які контролюють бойовики угруповання «ДНР»?