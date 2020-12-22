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22 грудня 2020, Київ 11:56
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Українські танки замінять радянські в армії (відео)

Українські танки замінять радянські в армії (відео)
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Українські танки замінять радянські в армії (відео)

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Україна створює танк майбутнього. Зараз підрозділи озброєні майже виключно спадщиною радянської оборонки – сотні бронемашин, яким вже не один десяток років. Через війну України та Росії на Донбасі їх дещо модернізували, але техніка все ще далека від сучасних вимог. Військові вже визначилися, які танки вони хочуть. Що це за техніка, коли її отримає українська армія, та які труднощі чекають Україну при створенні сучасної бронемашини?

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