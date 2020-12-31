(Друкуємо мовою оригіналу)



«Один дома» и «Чародеи», оливье и «Советское шампанское», килограмм мандарин и традиционный новогодний плейлист. В праздновании Нового года у каждой семьи есть свои традиции и немалую роль в позитивном настроении играет и заранее подготовленная музыка. Минутка ностальгии от Радио Донбасс.Реалии. Наши корреспонденты вспомнили, что обычно звучало в новогоднем плейлисте у луганчан.

Это сейчас чуть ли не каждый артист старается выпустить новую песню к Новому году. А тогда, лет 15-20 назад, очередной новогодний хит «затирался до дыр», хотя скорее до зажеванной кассеты, либо же поцарапанного диска, а сами песни либо записывались с радио (и было важно нажать кнопочку REC так быстро, чтобы захватить песню целиком, а не упустив первое предложение, либо же качалось с FTP, если ваш провайдер предоставлял такую услугу.



Школьные дискотеки, новогодние утренники, вечеринки в кафе и елка в центре города – здесь в Луганске всегда звучали либо старые добрые песни из советских фильмов, типа «Три белых коня» и «Снежинка», либо российская попса. И несмотря на популярные песни Андрея Губина «Зима холода» или группы «Стрелки» – «С Новым годом!», самый главный новогодний хит конца 90-х был – «Новогодняя» группы «Дискотека Авария».

Новый год к нам мчится, скоро всё случится,

Сбудется, что снится,

Что опять нас обманут, ничего не дадут,

Ждать уже недолго, скоро будет ёлка,

Только мало толка,

Если Дед Морозу песню дети не запоют.



Песню группы «Дискотека Авария», кажется, знали наизусть все – от малышей в детском саду до взрослых за новогодним столом. Ее пели финалкой на КВН, ею заканчивали утренники, она не переставала звучать на новогодней елке в центре города, ее слушали в каждой маршрутке.

В принципе, в то время в Луганске практически не было радиостанций, которые бы часто крутили украинские композиции, а потому в наушниках всегда были российские песни. Здесь под них танцевали, веселились, грустили и плакали о неразделенной любви, как под хит Алсу «Зимний сон».

Звёзды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума

Если ты меня не услышишь – значит, наступила зима

Небо, загрустив, наклонилось в сумерки укутав дома

Больше ничего не случилось, просто наступила зима.



Начало 2000-х захватила Верка Сердючка. Ну скажите, неужели застолья в ваших семьях или у знакомых проходили без этой песни?

Вы устали от забот – всё пройдёт

Вам немножко не везёт – всё пройдёт

Отчего душа поёт, тело просится в полёт

Новый Год, Новый Год, Новый Год.



Настоящим украинским бумом стала вторая половина 2000-х. Кажется, что Кузьма Скрябин «своим» был в любой точке Украины. Его слушали и во Львове, и в Киеве, и в Луганске.

З Новим роком і Рождеством,

Я знову повертаюсь додому.

З Новим роком і Рождеством,

Ялинки, вогники кольорові.

З Новим роком і Рождеством,

Побачимося з вами на свята.

З Новим роком і Рождеством,

У сніжки бавляться ангелята.

В 2008 году еще одну украинскую песню – Мотор'ролла «Пригадай» – начали добавлять в праздничный плейлист.



Пригадай, тихий вечір догорає

Загадай що було, чого немає

Миколай на порозі вже чекає

Геть обліплений дітьми

Принесе надії мить



Ну а в 2010-м вы вряд ли бы нашли человека, который не знал бы этот припев: «ОлЕні, Олені небриті і неголені ОлЕні».

После 2010-го на дискотеках все чаще появлялись иностранные композиции, особенно популярны были саундтреки из новогодних голливудских фильмов. Конечно, не обходилось без хитов ABBA и Фрэнка Синатры. Наизусть заучивался текст песен Потапа и Насти Каменских, выпускников «Фабрики звезд», старшее поколение подпевало «Белую Зиму» Софии Ротару. Но настоящее новогоднее настроение всегда ассоциировалось с одной и той же мелодией – «Свято починається».

Сейчас появились сотни новогодних песен, украинские артисты записывают целые концерты с каверами на щедривки и колядки, и что важно – эти песни звучат на современных радио волнах.

Если раньше «Щедрик» был просто очередной песней на уроках музыки, то теперь это объект для гордости и репостов в социальных сетях, когда очередной иностранный хор исполняет твою народную песню в метро, на вокзале или просто на центральной улице столицы Канады.

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