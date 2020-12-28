Сон байбака, детектив у полі та очі ФСБ. Проєкт «На краю України»

«Дорослі – вони всіх бояться! Уявіть – стільки-то кілограмів живої ваги – і їх всі їдять! Абсолютно всі – хто тільки не проходить повз!» Так науковий співробітник філії Луганського заповідника «Стрільцівський степ» розповідає нам про байбака – «священну» тварину Луганщини. Це він вмостився праворуч на гербі області, а на гербі Міловського району зворушливо тримає у лапках підкову.

Якщо ви цієї зимової пори побуваєте у степовому заповіднику на Луганщині, під вашими ногами на 7-метровій глибині буде спати байбак. Він набрав жир та ще у вересні вирив собі глибоку яму й закрився від світу великим шаром із землі і трави. А вийде зі сплячки на початку травня, коли степ розквітне. «На початку травня, коли вилазять маленькі байбачата – найкращий час, щоби їх фотографувати! Вони ще й маленькі не сильно лякливі, їх можна фоткати взагалі зблизька», – захоплено розповідає нам вчена, дістає телефон і показує відео з весни 2020-го. На ньому пронизливо і смішно кричить байбак: попереджає сородичів про небезпеку.

«Стрільцівський степ» – це суто байбаковий заповідник, створений 1923-го року, аби зберегти символ українського сходу. Але байбака навіть тут, на чи не єдиній території в Україні (є ще шматок поруч, на півночі Харківщини), де ці тварини залишилися у дикій природі, залишилось всього із сотню.

Так тут скрізь: неймовірної краси краєвиди – та небезпека, що чатує поруч. Край, який міг би стати туристичною перлиною – та дзвінка тиша запустіння.