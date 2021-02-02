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Подконтрольные России группировки на Донбассе все громче говорят о «резком обострении ситуации вдоль всей линии соприкосновения» и заявляют о грубом нарушении Украиной перемирия от 27-го июля прошлого года. Только за прошлую неделю они убили одного бойца ВСУ и ранили троих. Тем не менее, Владимир Зеленский продолжает считать, что перемирие на Донбассе в целом соблюдается и даже есть «продвижение вперед» в этом вопросе. Почему России разонравилось перемирие на Донбассе? Могут ли группировки заявить о его срыве, и почему этого, несмотря на обстрелы и смерти военных, не делает Украина? Объясняем.

Как вообще работает перемирие

Во-первых, жертвы на передовой весь период прекращения огня есть. Да, они меньше, чем были ранее. Но важно, что часто убивают людей даже не осколки снарядов, а снайперы – то есть огонь прицельный. За январь убитых – трое, и все снайперским огнем. Активность снайперов, исходя из опыта предыдущих лет, будет возростать, прогнозирует волонтёр благотворительного фонда «Повернись живим» Андрей Рымарук.

«Самые большие потери мы несем от российских снайперов в период весны-начала лета. К сожалению, в этом году мы уже имеем троих ребят, которые погибли от пули снайперов», – говорит Рымарук.

За январь убитых – трое, и все снайперским огнем

Пули во время перемирия попадали и в дома гражданских (например, под новый год в Золотом). Активизировались также минометы и ПТУРы (видно по отчетам ОБСЕ).

Во-вторых, на оккупированной территории регулярно проходят учения гибридных сил РФ с применением артиллерии.

Советник по информационной политике главы украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске Алесей Арестович возражает: «Несмотря на нарушения, потери за период режима прекращения огня в 10 раз ниже, чем за такой же отчетный период 2018, 2019 годов», – говорит он.

Масштабное наступление России возможно?

Полномасштабного наступления не будет, считает Андрей Рымарук. Более вероятны провокации на конкретных участках с обвинением Украины: «Конечно, будет ответ. Завяжется бой, он может завязаться и на неделю, и на две, до тех пор, пока ТКГ на засядет и не введет очередное перемирие.

Но эксперт-международник Елена Снигирь напоминает регулярные заявления оккупационных администраций о том, что им необходимо «вернуть себе» и остальную, неоккупированную часть Донбасса.

Россия постоянно возвращается к своим планам («Новороссия», «Малороссия» или «новый Советский Союз»). Ни от чего они не отказываются

«Они постоянно готовят почву к тому, что, если будет удобный случай, если для России удачно сложатся обстоятельства – воспользоваться ситуацией внутри Украины, какой-то политической нестабильностью, чтобы оккупировать еще немного территории или взять под контроль часть Украины, воплотив в жизнь тот план, который был отложен, – говорит международник. – Ведь Россия постоянно возвращается к своим планам («Новороссия», «Малороссия» или «новый Советский Союз»). Ни от чего они не отказываются. Россия не отказывается от планов геополитического контроля над Украиной и будет использовать любой удобный момент, чтобы малой кровью прирасти территорией».

Таким образом, Киеву нужно быть готовым, что Россия будет все время искать повод повоевать, считает Елена Снигирь.

Какие цели нарушений тишины?

а) спровоцировать на ответный огонь,

б) непосредственно нанести потери Вооруженным силам, – объясняет Андрей Рымарук.

У Алексея Арестовича такая версия. В 2021-м уже произошло несколько боевых столкновений с раненными, они, по мнению советника ТКГ, свидетельствую о том, что российские гибридные силы постоянно начинают эскалацию за 2-3 дня до заседания трехсторонней контактной группы и продолжают ее 2-3 дня после – если их требования не удовлетворяются.

«Их задача сделать так, чтобы мы вступили в прямые переговоры с квазигосударственными образованиями «ЛДНР» и признали их субъектность». На это же направлено блокирование работы КПВВ, считает Арестович.

Кроме того, Россия пытается добиться регулярных совместных инспекций позиций с боевиками (такая попытка была предпринята в Шумах в сентябре 2020-го).

Почему Украине не говорит, что перемирие сорвано?

«Почему мы должны это говорить о срыве? Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов», – говорит Алексей Арестович. Он не видит оснований для заявления о срыве, а считает, что можно говорить только о нарушениях режима прекращения огня.

Почему мы должны это говорить о срыве?

«Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы на не менее двух недель стороны вернулись к ведению боевых действий, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возвращению сторон к соблюдению режима не подействовали – вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. Сейчас мы можем говорить о нарушениях режима в большей или меньшей степени».

А как тогда Украина реагирует на обстрелы?

Сейчас украинская сторона сначала трактует обстрел как прицельный или неприцельный (провокативный), и в первом случае отвечает огнем.

Если командир видит, что личному составу грозит опасность, моментально открывается огонь в ответ

«Если командир подразделения видит, что его личному составу грозит опасность, моментально открывается огонь в ответ. Но превентивный удар сейчас никто не наносит – даже если мы получаем информацию от разведчиков, что, например, развертывается вражеская артиллерия», – объясняет Андрей Рымарук.

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