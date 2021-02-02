(Друкуємо мовою оригіналу)
Подконтрольные России группировки на Донбассе все громче говорят о «резком обострении ситуации вдоль всей линии соприкосновения» и заявляют о грубом нарушении Украиной перемирия от 27-го июля прошлого года. Только за прошлую неделю они убили одного бойца ВСУ и ранили троих. Тем не менее, Владимир Зеленский продолжает считать, что перемирие на Донбассе в целом соблюдается и даже есть «продвижение вперед» в этом вопросе. Почему России разонравилось перемирие на Донбассе? Могут ли группировки заявить о его срыве, и почему этого, несмотря на обстрелы и смерти военных, не делает Украина? Объясняем.
- Как вообще работает перемирие
Во-первых, жертвы на передовой весь период прекращения огня есть. Да, они меньше, чем были ранее. Но важно, что часто убивают людей даже не осколки снарядов, а снайперы – то есть огонь прицельный. За январь убитых – трое, и все снайперским огнем. Активность снайперов, исходя из опыта предыдущих лет, будет возростать, прогнозирует волонтёр благотворительного фонда «Повернись живим» Андрей Рымарук.
«Самые большие потери мы несем от российских снайперов в период весны-начала лета. К сожалению, в этом году мы уже имеем троих ребят, которые погибли от пули снайперов», – говорит Рымарук.
За январь убитых – трое, и все снайперским огнем
Пули во время перемирия попадали и в дома гражданских (например, под новый год в Золотом). Активизировались также минометы и ПТУРы (видно по отчетам ОБСЕ).
Во-вторых, на оккупированной территории регулярно проходят учения гибридных сил РФ с применением артиллерии.
Советник по информационной политике главы украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске Алесей Арестович возражает: «Несмотря на нарушения, потери за период режима прекращения огня в 10 раз ниже, чем за такой же отчетный период 2018, 2019 годов», – говорит он.
- Масштабное наступление России возможно?
Полномасштабного наступления не будет, считает Андрей Рымарук. Более вероятны провокации на конкретных участках с обвинением Украины: «Конечно, будет ответ. Завяжется бой, он может завязаться и на неделю, и на две, до тех пор, пока ТКГ на засядет и не введет очередное перемирие.
Но эксперт-международник Елена Снигирь напоминает регулярные заявления оккупационных администраций о том, что им необходимо «вернуть себе» и остальную, неоккупированную часть Донбасса.
Россия постоянно возвращается к своим планам («Новороссия», «Малороссия» или «новый Советский Союз»). Ни от чего они не отказываются
«Они постоянно готовят почву к тому, что, если будет удобный случай, если для России удачно сложатся обстоятельства – воспользоваться ситуацией внутри Украины, какой-то политической нестабильностью, чтобы оккупировать еще немного территории или взять под контроль часть Украины, воплотив в жизнь тот план, который был отложен, – говорит международник. – Ведь Россия постоянно возвращается к своим планам («Новороссия», «Малороссия» или «новый Советский Союз»). Ни от чего они не отказываются. Россия не отказывается от планов геополитического контроля над Украиной и будет использовать любой удобный момент, чтобы малой кровью прирасти территорией».
Таким образом, Киеву нужно быть готовым, что Россия будет все время искать повод повоевать, считает Елена Снигирь.
- Какие цели нарушений тишины?
а) спровоцировать на ответный огонь,
б) непосредственно нанести потери Вооруженным силам, – объясняет Андрей Рымарук.
У Алексея Арестовича такая версия. В 2021-м уже произошло несколько боевых столкновений с раненными, они, по мнению советника ТКГ, свидетельствую о том, что российские гибридные силы постоянно начинают эскалацию за 2-3 дня до заседания трехсторонней контактной группы и продолжают ее 2-3 дня после – если их требования не удовлетворяются.
«Их задача сделать так, чтобы мы вступили в прямые переговоры с квазигосударственными образованиями «ЛДНР» и признали их субъектность». На это же направлено блокирование работы КПВВ, считает Арестович.
Кроме того, Россия пытается добиться регулярных совместных инспекций позиций с боевиками (такая попытка была предпринята в Шумах в сентябре 2020-го).
- Почему Украине не говорит, что перемирие сорвано?
«Почему мы должны это говорить о срыве? Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов», – говорит Алексей Арестович. Он не видит оснований для заявления о срыве, а считает, что можно говорить только о нарушениях режима прекращения огня.
Почему мы должны это говорить о срыве?
«Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы на не менее двух недель стороны вернулись к ведению боевых действий, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возвращению сторон к соблюдению режима не подействовали – вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. Сейчас мы можем говорить о нарушениях режима в большей или меньшей степени».
- А как тогда Украина реагирует на обстрелы?
Сейчас украинская сторона сначала трактует обстрел как прицельный или неприцельный (провокативный), и в первом случае отвечает огнем.
Если командир видит, что личному составу грозит опасность, моментально открывается огонь в ответ
«Если командир подразделения видит, что его личному составу грозит опасность, моментально открывается огонь в ответ. Но превентивный удар сейчас никто не наносит – даже если мы получаем информацию от разведчиков, что, например, развертывается вражеская артиллерия», – объясняет Андрей Рымарук.
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