На Луганщині жителі Золотого-4, Катеринівки та Оріхового розповіли Радіо Свобода про посилення активності боїв та обстрілів у передноворічні та новорічні дні. До того, кажуть, було тихо. За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, у грудні сталося 166 порушень режиму тиші. Водночас за даними ОБСЄ, оприлюдненими на сайті моніторингової місії, в грудні відбулося 2337 порушень тиші. Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».