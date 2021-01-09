Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
09 січня 2021, Київ 13:14
Відео

Новий рік у підвалі: жителі фронтових міст розповіли про обстріли на різдвяно-новорічні свята (відео)

Новий рік у підвалі: жителі фронтових міст розповіли про обстріли на різдвяно-новорічні свята (відео)
Embed
Новий рік у підвалі: жителі фронтових міст розповіли про обстріли на різдвяно-новорічні свята (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:42 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

На Луганщині жителі Золотого-4, Катеринівки та Оріхового розповіли Радіо Свобода про посилення активності боїв та обстрілів у передноворічні та новорічні дні. До того, кажуть, було тихо. За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, у грудні сталося 166 порушень режиму тиші. Водночас за даними ОБСЄ, оприлюдненими на сайті моніторингової місії, в грудні відбулося 2337 порушень тиші. Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG