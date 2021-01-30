Помер український військовий, якого поранив снайпер на Донбасі – ЗСУ

Помер український військовий Роман Дзюбенко, якого 26 січня поранив снайпер на Донбасі, повідомило оперативне командування «Схід» Збройних сил України.

«На жаль, сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенка, який був тяжко поранений ворожим снайпером», – розповіли в командуванні.

Агентство Міністерства оборони «АрміяInform» заявляло, що куля пробила каску 26-річного військового. Інцидент трапився поблизу Попасної Луганської області. У контрольованому Росією угрупованні «ЛНР» не коментували смерть військового.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.