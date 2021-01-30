МЗС: «форум» у Донецьку – приклад підривної діяльності Росії на Донбасі

Форум «Русский Донбасс» в окупованому Донецьку є прикладом підривної діяльності Росії, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твітері.

«Російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. «Форум» у Донецьку – створення перешкод для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Поінформуємо партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі», – написав Ніколенко.

28 січня в контрольованому бойовиками Донецьку відбувся форум «Русский Донбасс». У ньому взяли участь головний редактор російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, її чоловік та ведучий каналу НТВ Тигран Кеосаян, головний редактор радіостанції «Говорит Москва» Роман Бабаян і депутат Держдуми Андрій Козенко.

У МЗС України заявили, що планують заборонити в’їзд у країну для Кеосаяна. За даними відомства, Симоньян і Бабаян «давно нев’їзні».

На цьому форумі Симоньян сказала: «Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і хочуть бути частиною своєї величезної, великої, нашої щедрої батьківщини. І ми зобов’язані їм це забезпечити. Росіє-матінко, забери Донбас додому».

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що думка Симоньян про необхідність приєднати Донбас до Росії є її особистою точкою зору.

Ватажок бойовиків угруповання «ДНР» Денис Пушилін представив на форумі «доктрину «Русский Донбас», якою буцімто мають намір керуватися сепаратисти. У ній угруповання «ДНР» та «ЛНР» називають «російськими національними державами», вказують на плани встановити контроль над усіма територіями Донецької та Луганської областей України.

Контрольовані Росією сили утримують частину Донецької та Луганської областей з 2014 року після початку збройного конфлікту на Донбасі.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».