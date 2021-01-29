Кремль: «приєднання» Донбасу до Росії немає на порядку денному

Питання про «приєднання» Донбасу до Росії немає на порядку денному, заявив 29 січня речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Ні прямо, ні опосередковано таке питання на порядку денному не стоїть», – сказав Пєсков.

28 січня головна редакторка російського телеканалу RT (російської фінансованої державою телекомпанії, раніше відомої як Russia Today) Маргарита Симоньян, виступаючи в окупованому Донецьку, запропонувала «приєднати» Донбас до Росії.

«Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і хочуть бути частиною своєї величезної, великої, нашої щедрої батьківщини. І ми зобов’язані їм це забезпечити. Росіє-матінко, забери Донбас додому», – сказала вона.

У МЗС Росії слова Симоньян назвали її особистою точкою зору.

Частини Донецької і Луганської областей опинилися під контролем підтримуваних Росією бойовиків, відколи з 2014 року триває збройний конфлікт на Донбасі, якому передувала російська окупація Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.