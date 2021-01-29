«Перемир'я» добігає кінця, Росія відштовхує ОРДЛО: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

«Росіє, матушко, забери Донбас додому»: одна із найвпливовіших російських пропагандисток (голова телеканалу RT, міжнародних «інформагенцій» «Россия сегодня» та «Sputnik») Маргарита Симоньян в окупованому Донецьку закликала владу РФ анексувати окуповану частину регіону. Щоправда, зазначивши, що її ніхто не уповноважував це робити. Москва швидко відреагувала: спікер російського МЗС Марія Захарова повідомила, що це «особиста точка зору» Симоньян , а прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що це питанння «не стоїть на порядку денному» і наголосив на «відповідальній позиції», яку Росія буцімто займає «у сприянні Україні з врегулювання її внутрішньоукраїнської кризи». Чому Путін боїться вчинити з Донбасом так, як із Кримом – та чи може на це піти у зв'язку із внутріполітичною кризою в РФ? Слухайте в ефірі:

До Донецька Симоньян приїхала разом із чоловіком – ведучим іще одного пропагандистського телеканалу «НТВ» Тиграном Кеосаяном (за що той поповнив список нев'їздних до України ), головредом радіостанції «Говорит Москва» Романом Бабаяном та депутатом Держдуми РФ Андрієм Козенко на форум «Русский Донбас», де ватажки угруповань «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник презентували та обговорювали одноймену доктрину (цього тижня після місяця «обговорення» у місцевих «ВНЗ» та на телеканалах бойовики опублікували її чернетку ). Крім пропагандистських кліше у викладенні історії регіону (який буцімто з'явився і зажив слави «всесоюзної кочегарки» тільки завдяки мудрості російських керівників) автори (вочевидь, сам Кремль) заявляють, що «шлях до майбутнього разом із Росією може бути різним» та пропонують окупованому регіону «стати експериментальним майданчиком російського майбутнього». Українські правозахисники заговорили про можливе об'єднання угруповань в одне та назвали доктрину «першим кроком до нової ескалації гібридного конфлікту» .

«Перемир'я» на східному фронті, можливо, добігає кінця: 25-го січня снайпер бойовиків поранив українського військового поблизу Золотого на Луганщині, наступного дня – іще одного поблизу Попасної , а 29 січня двоє бійців ЗСУ були поранені осколковою гранатою , скинутою з квадрокоптера на Приазов'ї. Бойовики усе гучніше говорять про «різке загострення ситуації уздовж усієї лінії дотику» та наполягають на «прямій взаємодії безпосередніх сторін конфлікту» на полі бою (однією з яких називають себе, а не Росію). Про результати зустрічей у форматі відеоконференції українська делегація в Мінську нічого не повідомляє.

У ніч на 27 січня телеграм-канал «Донецкий тракторист» почав публікувати фото із надсекретної тюрми бойовиків «Ізоляція» на території окупованого Донецька, які буквально підірвали український інформпростір: на світлинах доглянуте подвір'я катівні ФСБ, створеної на території колишнього арт-центру, моторошні підвали, кімната для тортур електричним струмом із готовим знаряддям та найголовнішне – журнал відвідувань концтабору з прізвищами бойовиків та заручників. Справжність екстер'єру підтвердив екс-в'язень «Ізоляції» Станіслав Асєєв . Тут ми зібрали думки експертів щодо того, кому може бути вигідним «розсекретити» концтабір, а в ефірі обговорюємо, що ж із цими фактами робитиме Україна:

Минулого тижня чомусь зірвалася передача бойовиками чотирьох незаконно ув'язнених ними жінок народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Вітору Медведчуку. Ми спитали у експертів , чому гучний піар проросійського політика в Україні з боку Росії закінчився пшиком.

11-тисячний Світлодарськ поблизу окупованої Горлівки опинився у патовій ситуації: тут створили громаду, але місцевих виборів восени 2020-го не провели. Як це вдарило по місцевих дітях – читайте тут .

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