На Донбасі поранений український військовий, делегація Києва в ТКГ анонсує позачергове засідання

О 16 годині 25 січня в режимі відеоконференції планується початок позачергового засідання Підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі, повідомляє Українська делегація для участі в ТКГ.

«Зранку снайпером окупаційних військ важко поранено українського бійця, також пошкоджено з використанням ПТРК один з жилих будинків на лінії розмежування», – повідомляє делегація.

За повідомленням, представники України в ТКГ планують надати відповідну реакцію на порушення режиму припинення вогню.

Раніше делегація повідомила, що близько 12 дня український військовий отримав поранення через обстріл в районі Золотого. Йому надано медичну допомогу, але стан важкий.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.