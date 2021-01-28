«Местная власть неполномочна»: прифронтовой город остался и без выборов, и без администрации

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В прифронтовом Светлодарске с 25 января школьников отправили по домам на дистанционное обучение. Родителям объяснили: нет денег на питание детей, зарплаты учителей и оплату коммунальных услуг. Жители уверены, что решить проблемы может введение в громаде военно-гражданской администрации. С 12 января этого года закон разрешает президенту ввести ВГА в Светлодарске. Но Владимир Зеленский пока этого не сделал. Когда же школьники Светлодарска вернутся за парты, а президент – издаст указ?

В Украине локдаун закончился, а школьников прифронтового Светлодарска, наоборот, с 25 января отправили по домам. Юлия Димоева, секретарь общественной организации «Майбутнє Світлодарська» объясняет: детей разделили на группы, они идут в школу на полчаса, сдают тетради, берут другие, и идут домой.

Дети не могут в полном объеме получить знания

«Все наши бюджетные организации, музыкальная школа, образовательные школы не получают финансирование на заработную плату, на питание детей и на оплату коммунальных услуг, электрообеспечение и отопление. Поэтому дети не посещают школы. С 25 января у нас объявили дистанционное обучение в школах. Получается, дети не могут в полном объеме получить знания. То есть, вся Украина после локдауна пошла в школы, а наша территория не пошла», – делится Юлия.

А еще город не дает деньги на оплату коммунальных услуг для местной больницы. Главный врач Геннадий Гуржий рассказал Радио Донбасс.Реалии, что за декабрь с поставщиками рассчитались, а вот за январь копится долг.

Я написал гарантийное письмо, когда появится бюджет и будут выделены деньги, – мы погасим долг

«Углегорской ТЭС, которая является у нас поставщиком тепла, электроэнергии, воды, я написал гарантийное письмо о том, что когда появится бюджет и будут выделены деньги, – мы погасим долг. Другого законного варианта я пока не вижу», – сообщил Геннадий Гуржий.

В чем причина

В понедельник 25 января общественники пошли за разъяснениями к городскому голове Светлодарска Анатолию Брехунцу.

Невозможно выделить средства на питание детей и на заработную плату учителям

«Он ответил: дело в том, что в городе не сформирована громада, нет отдела образования и не назначено руководство ВГА. Как следствие – невозможно выделить средства на питание детей и на заработную плату учителям. За январь и даже за февраль не обещают ничего», – перессказывает Юлия разговор с чиновником.

Сам Анатолий Брехунец не захотел комментировать ситуацию по телефону. Кстати, прокуратура подозревает его в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Геннадий Гуржий сообщил больше подробностей. Он был депутатом городского совета, но уже подал заявление о сложении полномочий.

Как рассказал нам Геннадий Гуржий, после образования громады здесь открыли общий счет и назначили человека, который отвечает за финансы. По информации Гуржия, городской голова Светлодарска также создал отделы культуры и образования. Брехунец назначает туда людей, говорит Гуржий, чтобы они могли подписывать финансовые документы. Однако, по мнению главного врача больницы Светлодарска, городской голова утратил свои полномочия после создания территориальной громады.

«Действия, те, что предпринимаются мэром, – это перетягивание на себя полномочий, которых ты не имеешь. И распоряжаться этими деньгами он не имеет права никакого, точно так же, как и депутаты», – убежден Гуржий. По его мнению, законным способом распоряжаться бюджетом громады могла бы военно-гражданская администрация.

История власти

Последний раз местную власть в городе выбирали в 2010 году.

12 июня 2020 года Кабинет Министров Украины утвердил территории громад в Украине. В Светлодарскую громаду вошли Светлодарск, а также села Зайцево, Кодема, пгт. Мироновский и поселок Новолуганское. На основании этого решения ЦИК должна была назначить первые местные выборы в громаде Светлодарска.

25 октября 2020 года, когда в Украине выбирали местную власть, в Светлодарской громаде не голосовали. Город, как и в 2015 году, снова попал в перечень населенных пунктов, где невозможно провести местные выборы. Причина– вооруженная агрессия Российской Федерации.

То есть, громада есть, а новую власть не выбрали.

12 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій». Этот закон разрешает создавать военно-гражданские администрации в громадах Донецкой и Луганской областей, в которых не было выборов из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Закон-то приняли, а ВГА в Светлодарске все нет.

Что со школами

Со следующей недели школьники Светлодарска будут обучаться в школах. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала Татьяна Сидашева, директор департамента образования и науки Донецкой ОГА. По словам Сидашевой, сбой в работе произошел из-за того, что меняется административно-территориальное устройство, и чиновникам не всегда хватает опыта.

Так получилось, что предыдущий руководитель отдела образования Светлодарска не смог организовать работу с финансами. Пришлось вмешаться областной администрации и руководству Бахмутского района. По информации Сидашевой, документы учреждений образования Светлодарска уже передали на утверждение в казначейскую службу.

«Мы сейчас поработаем еще раз с новым руководством отдела образования Светлодарска, и сделаем все для того, чтобы все учреждения работали в обычном режиме, и все получали образование, качественное и доступное», – уверяет Татьяна Сидашева.

Решение о ВГА примет Зеленский

Активные жители Светлодарска направили открытое обращение к президенту, главам парламента и правительства. Люди попросили ввести в громаде военно-гражданскую администрацию, чтобы больше не было проблем с распределением бюджетных денег.

Как сообщил руководитель Донецкой области Павел Кириленко, образование на территории области новых ВГА уже согласовали с командующим ООС.

«Пакет документов весь направлен в офис президента Украины, где главой государства будет принято решение про образование новых военно-гражданских администраций. После чего будет мной как главой областной военно-гражданской администрации в соответствии с законом принято решение про назначение новых руководителей вновь образованных военно-гражданских администраций», – уточнил Кириленко.

Руководитель Донетчины также добавил, что после решения Владимира Зеленского он примем решение о назначении руководителей созданных ВГА. Когда это произойдет, – пока неизвестно.

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