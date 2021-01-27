Бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, поранений військовий – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики 26 січня п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовий поранений, повідомили в пресцентрі операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Поблизу Новозванівки противник застосував в бік наших позицій автоматичний станковий гранатомет», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними пресцентру, неподалік Авдіївки бойовики вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета, а в передмісті Мар’їнки – застосували снайперську зброю.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – наголосили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 27 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали в пресцентрі.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 27 січня не наводять, в угрупованні «ЛНР» український військових звинуватили у двох обстрілах позицій бойовиків.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.