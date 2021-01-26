На Донбасі через обстріли бойовиків тяжко поранений військовий – українська делегація в ТКГ

У районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілу підтримуваних Росією бойовиків поранень зазнав військовослужбовець Збройних сил України, повідомила українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі.

«26 січня близько 19:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Попасної отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України. Йому надано медичну допомогу, стан важкий», – йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Раніше сьогодні у штабі операції Об’єднаних сил повідомляли, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години вівторка двічі порушили режим припинення вогню, при цьому про поранених чи втрати серед особового складу, станом на момент появи вечірнього зведення, не було. На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачували українських військових в обстрілах територій поблизу Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.