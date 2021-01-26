Бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години вівторка двічі порушили режим припинення вогню.

«26 січня на переважній частині ділянок в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. В передмісті Мар’їнки українські захисники зафіксували кілька пострілів снайпера російсько-окупаційних військ. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат внаслідок обстрілів серед українських військовослужбовців немає.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують українських військових в обстрілах вранці 26 січня територій поблизу Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.