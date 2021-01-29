Внаслідок удару з безпілотника бойовиків поранено двох військових – штаб ООС

Вдень 29 січня на Донбасі бойовики завдали удару з безпілотника по українських позиціях, поранено двох військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер», противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення», – мовиться у повідомленні.

Військових госпіталізували. Їхній стан задовільний, запевнили у штабі.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.