Бойовики на Донбасі 6 разів відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години середи шість разів порушили режим припинення вогню.

«Неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в передмісті Авдіївки та Мар’їнки, противник вів вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї, – ще й з підствольного гранатомета», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат внаслідок обстрілів серед українських військовослужбовців немає.

«27 січня на деяких регіональних інформаційних ресурсах з’явилась інформація щодо пошкодження двома кулями вікон житлових будинків в селищі Ясногірка, Краматорського району. В ході службової перевірки було встановлено, що на одному з військових полігонів, що неподалік селища, 26 січня проводились заняття з практичних стрільб одного з підрозділів ДПС України. За даним фактом в ДПСУ призначено службове розслідування. А також здійснюються заходи щодо врегулювання ситуації з мешканцями будинків», – повідомили також у штабі.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» бойовики не повідомляють про бойові дії 27 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.