Бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години четверга двічі порушили режим припинення вогню.

«28 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, українські військові відкривали вогонь у відповідь, бойових втрат внаслідок обстрілів серед бійців ЗСУ немає.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують українських військових в обстрілах вранці 28 січня територій поблизу села Заїченко. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.