Щонайменше п’ятеро осіб є підозрюваними у справі про злочини в донецькій тюрмі «Ізоляція» – ОГП

Україна підозрює щонайменше п’ятьох осіб у справі про злочини у так званій підпільній в’язниці «Ізоляція», що на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку. Про це ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії розповів начальник управління Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Андрій Лещенко.

«На цей час є 5 осіб, які вчинили ті чи інші злочини, але це не свідчить, що правоохоронні органи знають про злочин тільки цих п’яти осіб. Ні. В цілому їх близько 50. Найближчим часом, сподіваємося, що будуть певні процесуальні рішення по цій кримінальній справі. Але це вже вирішувати безпосередньо процесуальному керівнику в конкретному кримінальному провадженні, чи достатньо доказів на цей час, для того, щоб пред’явити звинувачення тій чи іншій людині», – пояснив Андрій Лещенко.

Також Лещенко заявив, що Україна зацікавлена в покаранні тих, хто скоїв злочини, в тому числі, на окупованій території, як на національному, так і на міжнародному рівні. Щоправда, у міжнародних судових інстанціях інший підхід до доведення події злочину, сказав посадовець.

«Існує таке поняття «форма командної відповідальності, яка відсутня в нашому національному законодавстві. Що це означає? Якщо є людина, яка знає або дізналася потім, що стосовно полоненого або цивільного відбувалися якісь військові дії, але вона не припинила це чи не притягнула до відповідальності людей, які коїли ці злочини, то ця людина вважається співвиконавцем цього злочину. Це надає можливість Міжнародному кримінальному суду притягати до відповідальності людей, які фактично не коїли катувань, зґвалтувань чи вбивств, але знали про те, що такі події відбуваються на території, яка знаходиться під їхнім контролем чи їхньою відповідальністю», – зазначив Лещенко.

У 2014 році російські гібридні сили захопили територію музею сучасного мистецтва (колишнього заводу ізоляційних матеріалів) та влаштували там таємну тюрму. Про утримання та тортури там заявляли звільнені з полону громадяни. Зокрема, там утримували вченого Ігоря Козловського та журналіста Станіслава Асєєва.

Нещодавно російська Вікіпедія намагалась видалити статтю «Изоляция Тюрьма» через українські джерела, на які посилаються автори. Стаття досі перебуває на розгляді щодо видалення.