У Києві знайшли тіло зниклого військового, поліція відкрила справу про вбивство

Поліція Києва 28 січня повідомляє про виявлення тіла військовослужбовця, який зник на початку січня.

Як повідомляють у поліції, понад 10 днів тому що правоохоронців звернулася жителька Вінницької області, яка повідомила, що її син перестав виходити на зв’язок на початку місяця.

До пошуків долучилися оперативні працівники, дільничні офіцери, військові Національної гвардії, кінологи, рятувальники та водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пресслужба столичної поліції цитує начальника сектора кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту Андрія Жувака, за словами якого правоохоронці встановили з записів камер відео спостереження, що чоловік проводжав співслужбовців на потяг, після чого зник.

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«Ми провели спецоперацію з розшуку чоловіка, опитали десятки свідків. Цілодобово наряди поліції відпрацьовували можливі маршрути руху зниклого та встановили, що військовослужбовець перебував біля річки Либідь. Не дивлячись на низьку температуру, водолази занурювались у водойму, а кінологи зі службовими собаками ретельно обстежували прилеглі території. У результаті, ми знайшли у воді тіло 25-річного вінничанина», – заявив Жувак.

Поліція відкрила справу за статтею про умисне вбивство. Обставини події встановлюються, триває досудове розслідування.