Українські військові почали підготовку в горах із ночівлею в сніжній печері на висоті 1400 метрів – Міноборони

У Збройних силах України розпочався пілотний курс гірської підготовки військовослужбовців, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства оборони.

«Проєкт покликаний удосконалити гірську підготовку в Збройних силах України, надати майбутнім інструкторам альпіністської справи необхідні знання та навички для подальшої підготовки військовослужбовців підрозділів. Курс проводиться спільно з Федерацією альпінізму і скелелазіння України та складається з зимового і літнього блоку. Участь у ньому братимуть військовослужбовці навчальних центрів та військових частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та курсанти випускних курсів вищих військових навчальних закладів ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони розповіли, що під час зимового курсу запланований тривалий піший марш гірською місцевістю, сходження на вершини, проведення занять з лавинної безпеки, транспортування умовно постраждалого на великі дистанції тощо. Також військовослужбовці проведуть ночівлю в сніжній печері (іглу) на висоті 1400 метрів, додали у відомстві.

Повідомляється, що учасники курсу поділені на групи, для кожної з яких активна фаза підготовки триватиме чотири дні.

«За цей час військовослужбовці пройдуть загалом близько 60 кілометрів з перепадами висот понад 1200 метрів, з яких не менше 25% дистанції долатимуть темної пори доби та здійснять сходження на найвищу вершину України – гору Говерла. Очікується, що участь в пілотному проєкті візьмуть близько 100 військовослужбовців ЗС України», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, на квітень-травень цього року запланований літній тижневий курс в одному зі скельних районів України.