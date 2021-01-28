Минула доба на Донбасі: 10 обстрілів, втрат серед військових немає – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики здійснили десять порушень режиму припинення вогню на Донбасі 27 січня, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил. Бойових втрат серед українських військових немає, йдеться в повідомленні.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї – поблизу Павлополя, застосували станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю – поблизу населеного пункту Богданівка. Також, за даними пресцентру ООС, було зафіксовано кілька пострілів зі снайперської зброї.

У передмісті Мар’їнки та Авдіївки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї – зі підствольного гранатомета, йдеться в повідомленні.

«Неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь», – повідомили в пресцентрі ООС. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 28 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у штабі ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.