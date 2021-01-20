На Водохреще на Львівщині у ДТП постраждали 13 військовослужбовців – ОДА

На Львівщині 19 січня з’їхала в кювет і перекинулась вантажівка з військовослужбовцями, в результаті чого тілесних ушкоджень зазнали 13 військових.

«19 січня близько 12:05 військовий вантажний автомобіль марки «КРАЗ 5233», під керуванням водія військовослужбовця за контрактом, мешканця Хмельницької області 1983 року народження, при переміщенні з планових занять у с. Старичі (Новояворівська ТГ, Яворівський район), на спуску дороги, біля навчально-тренувального комплексу, не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини дороги в кювет і перекинувся на лівий бік. Під час ДТП у військовому вантажному автомобілі, загалом перебував 31 військовослужбовець, із них 28 знаходились у кузові автомобіля, 3 військовослужбовців перебували в кабіні автомобіля (водій та 2 пасажири)», – повідомила пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Згідно з повідомленням, із 13 травмованих військовослужбовців – 8 госпіталізовані, п’ятьох оглянули медики та відпустили у розташування військової частини.

«Інші 18 військовослужбовців, які їхали у вказаному автомобілі, на даний час за медичною допомогою не звертались», – йдеться в повідломленні.

Обставини події встановлюються.