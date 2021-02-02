Штепа и Недава хотят сократить библиотекарей. «Это возврат в «русскомирское лоно»?

(Друкуємо мовою оригіналу)

В Славянске предложили новый способ экономии: на библиотекарях. Местные депутаты Олег Недава и Неля Штепа говорят, что библиотекарей надо сократить, а работу библиотек – ограничить до двух дней в неделю. Мол, люди за книгами не идут, а сами библиотекари только ходят с сумками на рынок. В городском совете такое предложение уже раскритиковали. А некоторые депутаты заговорили о попытках вернуть город в «лоно русского мира» – почему?

Уже несколько дней в Славянске обсуждают информацию о том, что некоторые депутаты городского совета якобы предложили закрыть библиотеку-филиал номер 4.

Она расположена на первом этаже жилого дома по улице Олимпийской, 7. Приходим туда в два часа дня. В первом зале – около 10 школьников разного возраста. Кто-то уже одевает верхнюю одежду, кто-то общается с библиотекарем. Даша учится в 4-м классе. Говорит, что уже несколько раз приходила сюда. И обязательно вернется еще. Спрашиваем у Даши: хотела бы она, чтобы эту библиотеку закрыли?

«Нет, – отвечает Даша и объясняет, почему ей здесь нескучно: – Тут много интересных книг, и можно тут и читать, и делать поделки».

Пришла за книгами и жительница Славянска Анна, рядом с ней – шестилетний сын Антон. Анна говорит, что сама ходила сюда в детстве, потом водила старшего ребенка. А теперь вот – и младшего. Ей и самой помогает библиотека, ведь Анна работает воспитателем в детском саду.

«Библиотеки нужны. И, чем больше библиотек, тем лучше. Потому что деток много ходит и дошкольного возраста, и школьного возраста детки ходят. Я считаю, что закрывать – это неправильно. Потому что детям нужно развиваться. Чем больше ребенок читает, – тем больше он развивается», – убеждена Анна.

Откуда слухи о закрытии?

На заседании одной из депутатских комиссий горсовета Славянска депутат от партии «Наш край» Олег Недава предложил сократить штат библиотекарей, и так сэкономить бюджетные деньги. По идее Недавы, филиалы библиотек могут обслуживать читателей два дня в неделю. И, например, двое сотрудников могут обслуживать три библиотеки.

Если человек будет работать вместо трех, ему можно оставить полторы ставки

«Если человек будет работать там два дня, там два дня, там два дня, и будет один работать вместо трех, то ему можно оставить полторы ставки, и он будет работать в большее удовольствие», – высказался Недава.

Поддержала Недаву депутат от «Партии мира и развития» Неля Штепа. По ее словам, сотрудники небольших библиотек в микрорайонах отчитываются, что к ним идут люди, и это якобы не соответствует действительности.

Только выходят библиотекари на рынок, в магазин с сумками, туда-сюда

«Мы можем просто стать, и вы увидите, что ни одного человека не заходит (в библиотеку – ред.). А только выходят библиотекари на рынок, в магазин с сумками, туда-сюда», – заверила Неля Штепа.

Неля Штепа через месяц пообещала предоставить статистику с видео: сколько людей ходит в библиотеки в микрорайонах, и куда ходят сами библиотекари.

Во время обсуждения на депутатской комиссии не шла речь о закрытии библиотеки номер 4. Однако начальник отдела культуры горсовета Славянска Марина Олейник подтвердила Радио Донбасс.Реалии, что к ней тоже дошла информация: претензии депутатов касались именно этого филиала.

«Пусть посмотрят, что в тех сумках»

Слова о том, что они только сумки с рынка носят, оскорбили библиотекарей, рассказала сотрудница библиотеки номер 4 Анна Кучеренко. Она три года работает в этом филиале.

Пусть придут и посмотрят, что в тех сумках. Может, кто-то поможет эти книжечки таскать туда-сюда

«Многие люди, которые не ходят в библиотеки, считают: ну, что такое работа библиотекаря, это ничто. Посидел, книжечку выдал, сиди, дальше читай. А так не выходит. У нас не только работа с читателями, не только работа с родителями, мастер-классы, – у нас есть своя внутренняя работа. Это каталоги, это «лечение» книжечек. Просмотреть надо каждую книгу, чтобы можно было ее порекомендовать читателю. Конечно, мы можем выйти: мы в детский сад ходим, носим книжечки. Мы ходим в школьную библиотеку, у нас есть перерыв. Какие там сумки?! Пусть придут и посмотрят, что в тех сумках. Может, кто-то поможет эти книжечки таскать туда-сюда», – описывает реалии работы Анна.

По ее наблюдениям, каждый день приходит разное количество читателей: от 10-15 человек в плохую погоду до более чем 30 – в хорошую.

«Мы так долго не протянем»

Марина Олейник говорит, что у нее нет претензий к работе этого филиала. Ведь в микрорайоне, где живут 20 тысяч человек, это – единственная детская библиотека. Здесь приобщаются к чтению школьники и воспитанники интерната, обучаются компьютерной грамотности люди старшего возраста. За счет бюджета города в прошлом году тут установили пластиковые окна. А вот предложение депутатов о сокращениях библиотекарей Марина Олейник критикует по нескольким причинам.

Если мы перестанем читать, или будем уменьшать расходы на культуру и на библиотеки, – то мы так недолго протянем

«Если мы будем рассматривать законодательство о труде, то мы знаем, что это (предложения Недавы и Штепы – ред.) ведет к ухудшению условий труда библиотекарей. А этого нельзя делать. И тут даже не может идти речь о сокращении работы библиотек, потому что здесь постоянно находятся дети… И вообще я считаю, что если мы перестанем читать, или будем уменьшать расходы на культуру и на библиотеки, – то мы так недолго протянем», – убеждена чиновница.

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Виктория Пирогова, заведующая библиотекой, говорит, что только в прошлом году сюда пришло 1800 новых читателей. Исходя из такой статистики, говорит Пирогова, не сможет один, или даже два библиотекаря обсуживать один филиал, не то что несколько. А еще руководитель филиала с гордостью рассказывает, что в прошлом году ее коллектив представил Славянскую ОТГ на всеукраинском конкурсе историй успеха читателей, – и среди 264 участников вошел в число финалистов.

А как же отнесутся в библиотеке, если Неля Штепа или Олег Недава, или другие депутаты придут с видеокамерой и будут наблюдать за работой?

Мы открыты для всех. Мы приглашаем всех желающих прийти к нам в библиотеку! Мы всем рады!

«Запросто! Мы открыты для всех. Мы приглашаем всех желающих прийти к нам в библиотеку! Мы всем рады! Мы работаем по графику для пользователей: с 9 до 17 . И выходной у нас суббота», – улыбаясь отвечает Виктория Пирогова.

Почему «возврат в русский мир»?

Пришел в библиотеку и депутат горсовета Александр Белименко. Его возмутило предложение коллег. После освобождения города от оккупации российских гибридных сил библиотеки стали центрами украинской культуры, тут проходят встречи с общественными деятелями, зарубежными гостями, с добровольцами и военными. Поэтому попытка закрыть библиотеки, убежден депутат, – это очередная попытка вернуть город в орбиту «русского мира».

Это делают для того, чтобы уничтожить Украину и ее вернуть в то «русскомирское» лоно»

«Прекрасное помещение, первый этаж, огромный дом. Тут можно разместить табачный ларек, алкогольный ларек, игорный зал и многое другое, что приносит деньги. Те люди, которые заинтересованы в закрытии библиотек, это делают для того, чтобы уничтожить Украину и ее вернуть в то «русскомирское» лоно», – высказался Александр Белименко.

Кто хочет сократить библиотекарей

Олег Недава был народным депутатом с ноября 2014 года по август 2019 года. Входил во фракцию «Блока Петра Порошенко». В 2017 году Недава выступил в защиту беглого бизнесмена Юрия Иванющенко.

В 2017 году Недава поручался в суде за бизнесмена Сергея Белогородского, которого обвиняли, в том числе, в финансировании группировки «ДНР». В 2019 году суд оправдал Белогородского.

Журналисты проекта «Схемы» в 2017 году расследовали, как нардеп Недава лоббировал интересы фирмы, которая без лицензии утилизировала токсичные отходы. Олег Недава все отрицал и назвал расследование «халтурой».

В 2018 году журналисты информационного агентства «Стоп коррупции» в сюжете о вырубке деревьев в окрестностях Славянска показали, как после появления съемочной группы на «разборки» приезжал человек, которого потом видели среди охранников Олега Недавы.

Владимир Рыбалкин, журналист информационного агентства «Стоп коррупции», подтвердил нам, человек с лесорубами и человек в компании Недавы – это Вячеслав Стежкин. Стежкин стал членом территориальной избирательной комиссии Славянска на последних местных выборах. Он представляет там партию «Наши».

Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Штепа вину отрицает и заявляет об избиениях в плену российских гибридных сил. Суд по ее делу длится с 2014 года. ЕСПЛ присудил выплатить Неле Штепе 3600 евро компенсации. Суд признал обоснованной жалобу Штепы на отсутствие оснований для ее ареста и на долгое расследование. Сейчас Неля Штепа с 22:00 до 5.00 находится под домашним арестом.

В Славянске на этой неделе намерены проверить работу каждой библиотеки: оценят количество сотрудников и качество и результаты их работы. Чиновники обещают сделать выводы и обнародовать результаты «библиотечного рейда».

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