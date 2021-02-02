Штепа и Недава хотят сократить библиотекарей. «Это возврат в «русскомирское лоно»?

(Друкуємо мовою оригіналу)
В Славянске предложили новый способ экономии: на библиотекарях. Местные депутаты Олег Недава и Неля Штепа говорят, что библиотекарей надо сократить, а работу библиотек – ограничить до двух дней в неделю. Мол, люди за книгами не идут, а сами библиотекари только ходят с сумками на рынок. В городском совете такое предложение уже раскритиковали. А некоторые депутаты заговорили о попытках вернуть город в «лоно русского мира» – почему?
Уже несколько дней в Славянске обсуждают информацию о том, что некоторые депутаты городского совета якобы предложили закрыть библиотеку-филиал номер 4.
Она расположена на первом этаже жилого дома по улице Олимпийской, 7. Приходим туда в два часа дня. В первом зале – около 10 школьников разного возраста. Кто-то уже одевает верхнюю одежду, кто-то общается с библиотекарем. Даша учится в 4-м классе. Говорит, что уже несколько раз приходила сюда. И обязательно вернется еще. Спрашиваем у Даши: хотела бы она, чтобы эту библиотеку закрыли?
«Нет, – отвечает Даша и объясняет, почему ей здесь нескучно: – Тут много интересных книг, и можно тут и читать, и делать поделки».
Пришла за книгами и жительница Славянска Анна, рядом с ней – шестилетний сын Антон. Анна говорит, что сама ходила сюда в детстве, потом водила старшего ребенка. А теперь вот – и младшего. Ей и самой помогает библиотека, ведь Анна работает воспитателем в детском саду.
«Библиотеки нужны. И, чем больше библиотек, тем лучше. Потому что деток много ходит и дошкольного возраста, и школьного возраста детки ходят. Я считаю, что закрывать – это неправильно. Потому что детям нужно развиваться. Чем больше ребенок читает, – тем больше он развивается», – убеждена Анна.
Откуда слухи о закрытии?
На заседании одной из депутатских комиссий горсовета Славянска депутат от партии «Наш край» Олег Недава предложил сократить штат библиотекарей, и так сэкономить бюджетные деньги. По идее Недавы, филиалы библиотек могут обслуживать читателей два дня в неделю. И, например, двое сотрудников могут обслуживать три библиотеки.
Если человек будет работать вместо трех, ему можно оставить полторы ставкиОлег Недава
«Если человек будет работать там два дня, там два дня, там два дня, и будет один работать вместо трех, то ему можно оставить полторы ставки, и он будет работать в большее удовольствие», – высказался Недава.
Поддержала Недаву депутат от «Партии мира и развития» Неля Штепа. По ее словам, сотрудники небольших библиотек в микрорайонах отчитываются, что к ним идут люди, и это якобы не соответствует действительности.
Только выходят библиотекари на рынок, в магазин с сумками, туда-сюдаНеля Штепа
«Мы можем просто стать, и вы увидите, что ни одного человека не заходит (в библиотеку – ред.). А только выходят библиотекари на рынок, в магазин с сумками, туда-сюда», – заверила Неля Штепа.
Неля Штепа через месяц пообещала предоставить статистику с видео: сколько людей ходит в библиотеки в микрорайонах, и куда ходят сами библиотекари.
Во время обсуждения на депутатской комиссии не шла речь о закрытии библиотеки номер 4. Однако начальник отдела культуры горсовета Славянска Марина Олейник подтвердила Радио Донбасс.Реалии, что к ней тоже дошла информация: претензии депутатов касались именно этого филиала.
«Пусть посмотрят, что в тех сумках»
Слова о том, что они только сумки с рынка носят, оскорбили библиотекарей, рассказала сотрудница библиотеки номер 4 Анна Кучеренко. Она три года работает в этом филиале.
Пусть придут и посмотрят, что в тех сумках. Может, кто-то поможет эти книжечки таскать туда-сюдаАнна Кучеренко
«Многие люди, которые не ходят в библиотеки, считают: ну, что такое работа библиотекаря, это ничто. Посидел, книжечку выдал, сиди, дальше читай. А так не выходит. У нас не только работа с читателями, не только работа с родителями, мастер-классы, – у нас есть своя внутренняя работа. Это каталоги, это «лечение» книжечек. Просмотреть надо каждую книгу, чтобы можно было ее порекомендовать читателю. Конечно, мы можем выйти: мы в детский сад ходим, носим книжечки. Мы ходим в школьную библиотеку, у нас есть перерыв. Какие там сумки?! Пусть придут и посмотрят, что в тех сумках. Может, кто-то поможет эти книжечки таскать туда-сюда», – описывает реалии работы Анна.
По ее наблюдениям, каждый день приходит разное количество читателей: от 10-15 человек в плохую погоду до более чем 30 – в хорошую.
«Мы так долго не протянем»
Марина Олейник говорит, что у нее нет претензий к работе этого филиала. Ведь в микрорайоне, где живут 20 тысяч человек, это – единственная детская библиотека. Здесь приобщаются к чтению школьники и воспитанники интерната, обучаются компьютерной грамотности люди старшего возраста. За счет бюджета города в прошлом году тут установили пластиковые окна. А вот предложение депутатов о сокращениях библиотекарей Марина Олейник критикует по нескольким причинам.
Если мы перестанем читать, или будем уменьшать расходы на культуру и на библиотеки, – то мы так недолго протянемМарина Олейник
«Если мы будем рассматривать законодательство о труде, то мы знаем, что это (предложения Недавы и Штепы – ред.) ведет к ухудшению условий труда библиотекарей. А этого нельзя делать. И тут даже не может идти речь о сокращении работы библиотек, потому что здесь постоянно находятся дети… И вообще я считаю, что если мы перестанем читать, или будем уменьшать расходы на культуру и на библиотеки, – то мы так недолго протянем», – убеждена чиновница.
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Виктория Пирогова, заведующая библиотекой, говорит, что только в прошлом году сюда пришло 1800 новых читателей. Исходя из такой статистики, говорит Пирогова, не сможет один, или даже два библиотекаря обсуживать один филиал, не то что несколько. А еще руководитель филиала с гордостью рассказывает, что в прошлом году ее коллектив представил Славянскую ОТГ на всеукраинском конкурсе историй успеха читателей, – и среди 264 участников вошел в число финалистов.
А как же отнесутся в библиотеке, если Неля Штепа или Олег Недава, или другие депутаты придут с видеокамерой и будут наблюдать за работой?
Мы открыты для всех. Мы приглашаем всех желающих прийти к нам в библиотеку! Мы всем рады!Виктория Пирогова
«Запросто! Мы открыты для всех. Мы приглашаем всех желающих прийти к нам в библиотеку! Мы всем рады! Мы работаем по графику для пользователей: с 9 до 17 . И выходной у нас суббота», – улыбаясь отвечает Виктория Пирогова.
Почему «возврат в русский мир»?
Пришел в библиотеку и депутат горсовета Александр Белименко. Его возмутило предложение коллег. После освобождения города от оккупации российских гибридных сил библиотеки стали центрами украинской культуры, тут проходят встречи с общественными деятелями, зарубежными гостями, с добровольцами и военными. Поэтому попытка закрыть библиотеки, убежден депутат, – это очередная попытка вернуть город в орбиту «русского мира».
Это делают для того, чтобы уничтожить Украину и ее вернуть в то «русскомирское» лоно»Александр Белименко
«Прекрасное помещение, первый этаж, огромный дом. Тут можно разместить табачный ларек, алкогольный ларек, игорный зал и многое другое, что приносит деньги. Те люди, которые заинтересованы в закрытии библиотек, это делают для того, чтобы уничтожить Украину и ее вернуть в то «русскомирское» лоно», – высказался Александр Белименко.
Кто хочет сократить библиотекарей
Олег Недава был народным депутатом с ноября 2014 года по август 2019 года. Входил во фракцию «Блока Петра Порошенко». В 2017 году Недава выступил в защиту беглого бизнесмена Юрия Иванющенко.
В 2017 году Недава поручался в суде за бизнесмена Сергея Белогородского, которого обвиняли, в том числе, в финансировании группировки «ДНР». В 2019 году суд оправдал Белогородского.
Журналисты проекта «Схемы» в 2017 году расследовали, как нардеп Недава лоббировал интересы фирмы, которая без лицензии утилизировала токсичные отходы. Олег Недава все отрицал и назвал расследование «халтурой».
В 2018 году журналисты информационного агентства «Стоп коррупции» в сюжете о вырубке деревьев в окрестностях Славянска показали, как после появления съемочной группы на «разборки» приезжал человек, которого потом видели среди охранников Олега Недавы.
Владимир Рыбалкин, журналист информационного агентства «Стоп коррупции», подтвердил нам, человек с лесорубами и человек в компании Недавы – это Вячеслав Стежкин. Стежкин стал членом территориальной избирательной комиссии Славянска на последних местных выборах. Он представляет там партию «Наши».
Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Штепа вину отрицает и заявляет об избиениях в плену российских гибридных сил. Суд по ее делу длится с 2014 года. ЕСПЛ присудил выплатить Неле Штепе 3600 евро компенсации. Суд признал обоснованной жалобу Штепы на отсутствие оснований для ее ареста и на долгое расследование. Сейчас Неля Штепа с 22:00 до 5.00 находится под домашним арестом.
В Славянске на этой неделе намерены проверить работу каждой библиотеки: оценят количество сотрудников и качество и результаты их работы. Чиновники обещают сделать выводы и обнародовать результаты «библиотечного рейда».
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