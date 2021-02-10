«Перемир’я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є» – Кравчук про Донбас

Перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає», заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук.

«Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба говорити правду, біле називати білим, а чорне – чорним. Росіяни починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи своїх намірів. Тому ми маємо бути готовими до будь-яких непередбачуваних дій із боку агресора. В ОРДЛО перебувають російські найманці, командири і російська зброя. Ми не знаємо, коли її можуть задіяти, але маємо бути до всього готовими і ставитися уважно до всього, що відбувається. Передусім думати про Україну», – сказав Кравчук у коментарі виданню «Гордон» 9 лютого.

За його словами, Росія веде подвійну гру щодо Донбасу.

«Протягом пів року, поки я очолюю українську делегацію у ТКГ, я бачив багато різних рухів і напіврухів. Росіяни начебто беруть участь у роботі ТКГ, але ведуть подвійну гру. Вони не соромляться нічого і демонструють, що вони над сутичкою, нібито допомагають Україні врегулювати внутрішній конфлікт. У той самий час російські пропагандисти приїжджають і розповідають про російський Донбас, а місцевим ватажкам ставлять завдання на території Донецької та Луганської областей (зверніть увагу – не тих районів, які контролює Україна) побудувати національні держави, які мають інтегрувати в Росію. Це і є подвійна гра, обман», – сказав політик.

За словами Кравчука, Україні треба, виконуючи міжнародні домовленості, дотримуючись шляху до миру, «на силу відповідати силою».

«Вони стріляють не просто так, вони вбивають. На силу і стрільбу ми маємо відповідати жорстко і дзеркально. Ми всі разом, і світова спільнота зокрема, маємо діяти адекватно. Поблажливо, м’якістю, закликами до компромісів ми нічого не доб’ємося. Нам треба бути послідовними і жорсткими», – заявив Кравчук.

Раніше Леонід Кравчук в ефірі каналу «Україна 24» заявив, що на обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків треба відповідати дзеркально: обстрілами у відповідь.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Тим не менше, українська сторона, попри всі ці порушення, заявляла, що перемир’я триває далі, бо, мовляв, щоб говорити про його зрив, потрібні принаймні два тижні бойових дій.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні десять українських військовослужбовців, іще понад 35 були поранені.