Залишилось 600 метрів. Російські гібридні сили посувають укріплення у бік Кримського

Обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів, прольоти безпілотників та побудова інженерних укріплень: це порушення режиму припинення вогню, що продовжують фіксувати на лінії розмежування. Радіо Донбас.Реалії подивилось, де саме відбуваються нові інженерні роботи – де укріплюються російські гібридні сили.

Відповідно до звіту штабу Операції об’єднаних сил за 5 лютого, в районі Кримського виявили інженерне обладнання позицій підконтрольних Росії збройних формувань – вони наближаються у бік підрозділів ЗСУ.

Село Кримське лежить на південному березі річки Сіверський Донець біля лінії розмежування. Населений пункт, як і більшість з тих, що розташовані неподалік, як Новотошківське чи Жолобок, раніше постійно потрапляли у звіти про бойові дії. Трохи на схід від Кримського лінія розмежування переходить у річку і проходить далі по ній.

Найближчі до Кримського позиції збройних формувань розташовані біля села Сокільники. До передових позицій ЗСУ тут не більше 600 метрів. Ймовірно, саме тут і зафіксована побудова укріплень.

27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». За цей час неодноразово фіксувалися обстріли та бойові зіткнення. Про порушенні режиму припинення вогню заявляє як українська сторона, так і контрольовані Росією угруповання, а також – Спеціальна Спостережна Місія ОБСЄ. Проте, позиція України така, що про зрив режиму тиші поки говорити не можна – чому, пояснив нещодавно радник української делегації у ТКГ з інформаційної політики Олексій Арестович. В ОБСЄ констатують, що кількість порушень «тиші» за 2020 рік зменшилася на 55% у порівнянні з попереднім роком.

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