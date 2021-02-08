Зеленський душить Медведчука, снайпери вбивають військових: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

«Санкції – це важке рішення». В ніч на 3 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2018-го року про санкції стосовно народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака, зокрема – про миттєве блокування мовлення у телемережах його телеканалів 112, Zik та Newsone, що були одними з лідерів інформаційного мовлення в Україні. Наступного дня влада забрала в телеканалів і доступ до їхніх сайтів в інтернеті, через що ті були змушені переїхати на нові. Мовлення 112, Zik та Newsone продовжилось у YouTube ( можливо, ненадовго ), де усі ці дні обговорювали «епоху несвободи» та різко критикували рішення Зеленського вимкнути телеканали без рішення суду.

Наступного дня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (єдиний, хто не голосував за введення санкцій в РНБО) заявив, що не підтримує санкції без суду проти людини, до якої є доступ в правоохоронних органів, а голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав рішення Зеленського «наступом на свободу слова». Утім, решта парламентських фракцій (окрім, звісно, ОПЗЖ), міністр інформполітики Олександр Ткаченко , голова Нацради із питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк , низка громадських організацій , що протидіють пропаганді, підтримали санкції. У ставленні до блокування телеканалів Козака розколовся і Захід: від підтримки з боку США , Британії та решти країн «Великої сімки» до обережної реакції голови європейської дипломатії Жозепа Бореля та засудження з боку Міжнародної ті Європейської федерацій журналістів . А Естонія та Литва виступили із окремою заявою на підтримку української влади.

Такі розбіжності у думках щодо закриття телеканалів пояснюються тим, що ані Зеленський , ані голова РНБО Сергій Данілов не надали пояснень, за що саме було введено санкції. Перший заступник голови фракції «Слуга народу» у парламенті Сергій Корнієнко натякнув , що 112, Zik та Newsone фінансуються з Росії. Низка українських видань одразу ж після введення санкцій заявила, що йдеться про оборудки з продажем вугілля з окупованої частини Донбасу Україні, якими займалися Тарас Козак та його шеф у партії Віктор Медведчук. Гроші, отримані за вугілля йшли, зокрема, на фінансування угруповань «ЛДНР» та на утримання телеканалів. Тут ми розбираємось , як саме шахтарі Донбасу могли платити за яскраву телекартинку Newsone та пригадуємо, що закиди ці лунали ще з 2014-го року. А тут – відповідаємо мовою досліджень , чому «телеканали Медведчука» – це не зовсім про журналістику та свободу слова в Україні. До речі, сам Віктор Медведчук заперечує свій зв'язок із вищезгаданими телеканалами (попри те, що ними володіє його однопартієць та вірогідний бізнеспартнер Тарас Козак, а сам він – чи не найшанованіший гість на них) – та погрожує Зеленському імпічментом і судом.

Атака Зеленського на кума Володимира Путіна Медведчука (на яку попри всі передумови не наважувався попередній президент) співпала з першою телефонною розмовою голови українського МЗС Дмитра Кулеби з новим очільником Держдепу США Ентоні Блінкеном. Сам Кулеба заявив, що питання санкцій вони не торкались , але експерти у нашому ефірі думають інакше:

Лише за один день 6 лютого на Донбасі від підриву на міні загинули двоє українських військових і четверо були поранені. Напередодні, 2 лютого, снайпером був убитий ще один боєць ЗСУ, а за січень бойовики вбили трьох бійців (усіх зі снайперської зброї). Про загострення на фронті кричать незаконні збройні формування і місія ОБСЄ . Утім, радник з інформполітики голови української делегації в Мінську Олексій Арестович не бачить причин оголошувати про зрив «перемир'я» на Донбасі. В ефірі ми розбираємось у причинах такої миролюбності України та войовничості бойовиків:

Голова російської делегації в Мінську Борис Гризлов заявив, що законопроєкт про перехідний період для Донбасу (направлений для ознайомлення партнерам України по Нормандському формату – Німеччині та Франції, та який іще навіть не почав розглядати парламент) «грубим чином порушує мінські угоди». І це – після масштабного форуму «Російський Донбас» в окупованому Донецьку напередодні, де у присутності депутатів російської Держдуми голова російських державних інформагенцій Маргарита Симоньян закликала Москву «забрати» Донбас , і, за даними наших експертів, обговорювала з ватажками «ЛДНР» питання об'єднання угруповань. Напередодні українська делегація на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ надала Європі детальну картину того, хто і як з Росії насправді керує угрупованнями «ЛДНР» – наприклад, за ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна насправді приймає рішення призначений Москвою «голова уряду ДНР» Олександр Ананченко, навіть фотографії якого в інтернеті у вільному доступі до недавнього часу не існувало.

Вакцинація російською вакциною «Спутник V» в окупованому Луганську стартувала: люди звідти розказали нам , як це відбувається, та як вони ставляться до вакцини, яку Росія нав'язує всьому світові .

Наостанок – інтерв'ю переселенки з Донецька Катерини Вороніної, яка попри регулярні переїзди з квартири на квартиру і чисельні проблеми знайшла справу, що врятувала її як людину .

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