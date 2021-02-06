Москва прагне наростити зарубіжне виробництво вакцини Sputnik V від коронавірусу COVID-19 після того, як російські вчені заявили, що вакцина виглядає безпечною і ефективною. Про це свідчать дані попередніх випробувань, які Росія надала британському медичному журналу Lancet. Спочатку вакцину критикували за те, що її поспіхом впроваджували в серпні 2020 року – до початку масштабних випробувань. Але тепер, коли ці випробування почалися і отримують позитивні відгуки, Кремль сподівається розширити використання вакцини за кордоном. (Відео: AFP, AP, Reuters).