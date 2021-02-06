Что говорят о Sputnik V в оккупированном Луганске, где уже начинается вакцинация

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Пока в России только заявляют о планах поставки вакцины Sputnik V против коронавируса на Донбасс, наши собеседники в неподконтрольном Луганске в один голос подтверждают – вакцина уже в городе. По их словам, с 1 февраля в городе стартовала иммунизация приоритетных категорий населения. Это военные, сотрудники силовых ведомств, медики, учителя и работники сферы социальных услуг. Прививки делают бесплатно. Можно ли отказаться? Радио Донбасс.Реалии узнало, как устроена вакцинация в Луганске.

Согласно информации подконтрольной России администрации на оккупированной части Луганской области, первая поставка вакцин составляет 65 тысяч доз. Учитывая, что одному человеку вводят две дозы вакцины с перерывом в 20 дней, этого количества хватит на 32,5 тысячи населения.

«Сложно понять, правда это или нет. Вы же понимаете, точная цифра – военная тайна. Но если поверить, этого точно не хватит на всех нас. – Размышляет луганчанка Валентина. – Обнадеживает то, что ожидается еще несколько поставок в область».

Подожду, как будет с подругой

Мнения насчет прививки Sputnik V среди луганчан разделились. Большинство собеседников искренне рады возможности получить вакцину от коронавируса, однако в то же время спешить делать прививку не хотят.

Подожду, что будет с ней после второй прививки и решу, делать себе или нет

«Я общалась со своей подругой из Москвы. Мы одного возраста и у нас похожие проблемы со здоровьем. Она получила свою первую дозу. Говорит, никаких побочных эффектов! Только рука онемела, но врач сказал принять нурофен и все прошло. Я подожду, что будет с ней после второй прививки и решу, делать себе или нет», – делится пенсионерка Зинаида.

Отказы уже есть, но медики прогнозируют, что прививка будет принудительной

А вот медик Виталий совершенно в иной ситуации. О необходимости сделать прививку руководство его больницы поставило перед фактом и обязало отчитаться начальнику медицинской службы.

«В нашей больнице вакцины пока нет. Сотрудников ознакомили под роспись, что они будут привиты. Ни у кого не спрашивали, желает он привиться или нет, нас просто поставили перед фактом. Я записался на вакцинацию, но посмотрю, как пойдёт. Посмотрю, сколько человек привьется, как они будут себя чувствовать и будет ли прививаться начальство – наш начмед, главный врач, заведующие и сама Пащенко (т.н. министр здравоохранения группировки «ЛНР»)», – рассказывает Виталий.

По его словам, коллег из больницы направляют в бывшую ЖД-больницу (теперь больница скорой помощи). По информации Виталия, там открыт пункт вакцинации.

Раз надо доложить начмеду, значит, это уже не добровольно и не твое личное дело

«Знаю, наша старшая медсестра уже отказалась от прививки. Потому что боится этой вакцины. Но я думаю, они будут всех заставлять. Раз надо доложить начмеду, значит, это уже не добровольно и не твое личное дело», – считает луганчанин.

В других медицинских учреждениях города ситуация идентична. По словам стоматолога Валентина, его руководство уже поставило перед фактом, что вакцинация сотрудников не за горами и будет проходить в областной поликлинике города. Там перед прививкой доктор проводит полный осмотр и наблюдает за реакцией пациента в течении получаса после получения вакцины.

Напрягут – сделаю. Российской вакцины побаиваюсь, но альтернативы нет. У большинства привитых ею – все окей

«Я в первые ряды выбиваться не буду. Напрягут – сделаю. У меня дома мама, папа, сын и, я думаю, лучше сделать прививку, чем принести им какую-то заразу. Российской вакцины побаиваюсь, но альтернативы нет. Процент ее погрешности невелик. У большинства привитых ею – все окей. Это обнадеживает», – говорит медик Валентин.

Боевиков обязали привиться

От обещаний к конкретным действиям уже перешли в военных структурах. Педагогов кадетского корпуса в городе обязывают делать прививки против коронавируса. В так называемом МЧС, «народной милиции» и других военизированных формированиях процесс вакцинации также в самом разгаре.

По рассказам источников, перед первой дозой вакцины медики делают тест на антитела и в случае отрицательного результата допускают к вакцинации.

Военные в первую очередь, потому как среди них – серьезная заболеваемость. Заражаются каждый день

«Военные в первую очередь, потому как среди них – серьезная заболеваемость. Заражаются каждый день. Если все население – по желанию, то их понятное дело обязали. Мой хороший знакомый уже сделал первую прививку. Сказал, ничего не почувствовал. Вторая доза – через 20 дней», – рассказывает луганчанка Екатерина, приближенная к силовым ведомствам города.

Учителям – только до 60-ти лет

Учителей общеобразовательных школ также поставили в известность про возможность получать вакцину Sputnik V. Во многих школах уже начали формировать списки.

Многие дают согласие, но мне как-то стремновато

«Вакцину учителям старше 60 лет – не предлагают. Всем остальным – пожалуйста и бесплатно. Очень многие дают свое согласие с уверенностью, что все будет хорошо. Но мне как-то стремновато. Хочется дожить до пенсии», – делится учительница Мария.

Я считаю, что это лучшая вакцина в мире

Луганчанин Михаил – работник одного из дошкольных учреждений города уверен, информация вокруг Sputnik V – «слухи и проделки Запада».

«Я считаю, что это лучшая вакцина в мире», – уверен мужчина. Однако сам не спешит делать прививку от коронавируса.

Собеседники среди работников высших учебных учреждений также подтверждают факт начала вакцинации коллег. Однако от комментариев воздерживаются.

После того, как свои дозы вакцины получат приоритетные категории населения, должен начаться процесс иммунизации остальных жителей. Однако о сроках и условиях вакцинации – пока неизвестно.

Умершие от COVID есть чуть ли не в каждом дворе

Несмотря на начавшуюся раньше, чем на подконтрольной территории Украины, вакцинации, сам подход к проблеме COVID-19 в Луганске остается странным: здесь стараются минимально ставить такой диагноз и почти не делают тесты – и так с начала пандемии. Местное телевидение, подконтрольное формированию «ЛНР», даже не произносит название болезни вслух.

Пенсионерка Анастасия утверждает, ситуация с ковидом на оккупированных территориях раскрыла глаза даже самым идейным жителям.

Люди не понимают, почему не проводят тесты, почему не ставят диагноз, почему столько летальных случаев

«Недовольство копится внутри и сейчас начинает выплескиваться наружу. Люди не понимают, почему не проводят тесты, почему не ставят диагноз, почему столько летальных случаев. Ведь умершие уже есть чуть ли не в каждом дворе. Я не один раз слышала мнения, что люди устали молчать. При чем слышала от тех, кто раньше был зомбирован ящиком. А тут в один голос – недовольство. На фоне ситуации с коронавирусом даже они увидели, что здесь гетто. Полная безысходность», – делится луганчанка.

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