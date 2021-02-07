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07 лютого 2021, Київ 18:38
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«Не вийшло як в Криму»: як живуть в прифронтовій частині Донецька

«Не вийшло як в Криму»: як живуть в прифронтовій частині Донецька
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«Не вийшло як в Криму»: як живуть в прифронтовій частині Донецька

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Ви дізнаєтесь як живуть в «ДНР» насправді

Такий Донецьк ви ще не бачили! Ми покажемо донецький аеропорт і прифронтові околиці міста. Ви дізнаєтесь як живуть в «ДНР» насправді. Ексклюзивний репортаж з тилу бойовиків. Що про Донбас говорив головний російський опозиціонер Навальний? Як протести в Росії вплинуть на Україну? «Русский мир» продовжує атакувати Донбас. Хто закликає Путіна анексувати схід України?

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