«Не вийшло як в Криму»: як живуть в прифронтовій частині Донецька

Такий Донецьк ви ще не бачили! Ми покажемо донецький аеропорт і прифронтові околиці міста. Ви дізнаєтесь як живуть в «ДНР» насправді. Ексклюзивний репортаж з тилу бойовиків. Що про Донбас говорив головний російський опозиціонер Навальний? Як протести в Росії вплинуть на Україну? «Русский мир» продовжує атакувати Донбас. Хто закликає Путіна анексувати схід України?