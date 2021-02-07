Такий Донецьк ви ще не бачили! Ми покажемо донецький аеропорт і прифронтові околиці міста. Ви дізнаєтесь як живуть в «ДНР» насправді. Ексклюзивний репортаж з тилу бойовиків. Що про Донбас говорив головний російський опозиціонер Навальний? Як протести в Росії вплинуть на Україну? «Русский мир» продовжує атакувати Донбас. Хто закликає Путіна анексувати схід України?
«Не вийшло як в Криму»: як живуть в прифронтовій частині Донецька
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
Ірина Костенко, Ірина Халупа
Сім чудес Трипільської культури. Куди ж поділися трипільці?
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ