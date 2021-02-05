Грызлов заявил, что Украина выходит из Минска и готовит репрессии. Почему это не так

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Законопроект Украины о переходном периоде для Донбасса – это односторнний выход из «Минска»: так полагает глава российской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы Борис Грызлов. Об этом он заявил после очередного заседания ТКГ в режиме видеоконференции. Мы еще раз просмотрели законопроект и не нашли там ничего из того, на что ссылался Грызлов.

Это не впервые

Представители российских властей не первый раз обвиняют Украину в выходе из Минска. Например, это случалось летом 2020 года – когда в состав подгруппы включили настоящих представителей Донецка и Луганска, вынужденных переселенцев. За месяц до этого Россия и Украина чуть не создали в ТКГ консультативный совет из представителей подконтрольных Кремлю группировок, но инициатива вызвала бурные протесты в Украине.

Обвинения России не повлияли ни на работу Минска, ни на участие в переговорах переселенцев из Донбасса – журналистов, врачей и общественников. В сентябре 2020 года Кремль снова заявил, что Украина выходит из Минска, когда Грызлова возмутило предложение тогдашнего представителя Украины в Минской ТКГ провести выборы на неподконтрольном Донбассе по украинскому законодательству.

Теперь Россию возмутил закон про переходной период, проект которого подготовило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сегодня законопроект проходит общественное обсуждение и вызывает критику с разных сторон. В частности, активно обсуждалась возможность использовать понятие «коллаборант» – авторы решили отказаться от этого, чтобы не «клеймить» тех мирных жителей, которые были вынуждены остаться жить на неподконтрольной части Донбасса.

Законопроект анализировали украинские правозащитники, которые сформулировали ряд претензий к документу. Однако, ни одна из них не касается, да и не может касаться минских договоренностей.

Что не понравилось Грызлову

К сожалению для журналистов, Борис Грызлов не уточнил, как именно законопроект о восстановлении украинского суверенитета после прекращения огня нарушает минские соглашения. Российские СМИ цитируют разве что его возмущение тем, что против жителей Донбасса якобы готовятся репрессии, а законопроект предусматривает их дискриминацию.

«Так называемый законопроект о государственной политике переходного периода, сочиненный киевской властью... грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины», – заявил Грызлов.

Что на самом деле: в проекте нет ни норм о репрессиях, ни о дискриминации по месту жительства. Напротив, речь идет о возобновлении в правах жителей оккупированных территорий: фиксируется обязанность России выплатить компенсации, создаются «территории приоритетного развития» в Луганской и Донецкой областях, списываются долги за уплату налогов и обязательных платежей, собственникам возвращается их имущество, банкам и кредиторам запрещается начисление пени за период с начала оккупации до ее завершения, гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью и бездомным, находившимся на оккупированных территориях, гарантируют социальную защиту в соответствии с законодательством Украины, решается вопрос освобождения лиц из мест несвободы.

Также Грызлов, говоря о выходе Украины из Минска, раскритиковал языковую политику Украны: «Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Зеленский, – это не только очередное нарушение минских соглашений, это еще и вероломное решение с точки зрения избирателей», – цитирует ТАСС представителя России.

Что на самом деле: Грызлов мог иметь в виду новую норму закона о языке, согласно которой работники сферы обслуживания в Украине обязаны по умолчанию обращаться к клиентам на государственном языке. Запрета на общение на русском там нет, как и запрета на обслуживаение клиента на русском по его просьбе. Либо Грызлов говорил о языковой номе закона а переходном периоде. Там сказано следующее: в течение двух лет проводятся мероприятия по национальному диалогу и восстанавливается функционирование украинского языка как государственного; этот процесс происходит поэтапно, «с учетом гарантий свободного развития, использования и защиты языков коренных народов, русского языка, других языков национальных меньшинств Украины». На сегодня украинский язык полностью выведен из делопроизводства, образования и медиа на оккупированных территориях.

Неизвестно, чем именно недовольна Россия – Арестович

По словам советника по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Грызлов во время видеоконференции контактной группы не уточнял, что именно ему не нравится в документе.

Отсутствие конкретных претензий может говорить либо о готовящейся информационной атаке, и тогда украинцы услышат эти претензии не от самого представителя России в минской подгруппе, а от многочисленных пропагандистов или главарей «ДНР» и «ЛНР». Либо это заявление будет ждать та же судьба, что и предыдущие обвинения – никаких последствий. Для России участие в минских переговорах – демонстрация готовности договариваться для европейских партнеров. Хотя, некоторые аналитики видят стремление Москвы похоронить минскую площадку:

Как юристы оценивают проект

Согласно анализу документа от авторов Радио Донбасс.Реалии, в законопроекте Россию прямо называют агрессором и оккупантом, а также требуют от нее компенсаций за материальный и моральный ущерб. Речь при этом идет не только о войне на Донбассе, но и об аннексии Крыма – в законе ответственность объединили.

Этот подход назвали правильным, хотя и требующим доработки, украинские правозащитники. Среди авторов анализа законопроекта представители общественной организации «Восток-СОС», которая фактически представляет и защищает интересы переселенцев и жителей прифронтовых населенных пунктов на Донбассе.

Также правозащитники считают, что весь комплекс мер по переходному периоду не может быть выражен одним законом. Специалисты говорят, в частности, об уголовной ответственности за убийства и военные преступления, которая внесена в этот законопроект, хотя должна быть прописана в уголовном кодексе. Подобные меры, а также люстрацию и амнистию, необходимо прописывать в отдельном законе, говорят юристы правозащитных организаций. Подобную точку зрения также высказывала в беседе с Радио Донбасс.Реалии эксперт Мария Кучеренко, которая настаивает на необходимости написания и принятия закона про амнистию с детально выписаными критериями и уровнями ответственности для тех, кто сотрудничал с пророссийскими администрациями.

Правозащитники отмечают попытку правительства отказаться выплачивать компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье. По официальной информации, на 2021 год запланированы выплаты 300 семьям за разрушенные дома и квартиры на Донбассе. На это в бюджет заложили около 40 миллионов гривен.

Ни одна из норм, к которым возникли вопросы у правозащитников, не нарушает минские договоренности. Можно, однако предположить, что камнем преткновения стала именно амнистия. В проекте закона говорится о неотвратимости наказания для совершивших военные преступления, преступления против человечности, сексуальной свободы и неприкосновенности человека, а также иные особенно тяжкие преступления, приведшие к смерти.

Именно такие преступления совершались, например, в незаконной тюрьме «Изоляция» в Донецке. Правозащитники не увидели нарушений «минска» в неотвратимости уголовной ответственности для тех, кто пытал или умышленно убивал людей.

Закон предусматривает проведение местных выборов на Донбассе только через два года, что также может трактоваться как нарушение минских договоренностей.

Минские договоренности вот уже шесть лет остаются основой для трехсторонних переговоров между Украиной и Россией при участии ОБСЕ. По требованию российской стороны в обсуждении будущего Донбасса участвуют представители оккупационных администраций Донецка и Луганска. Украина также включила в состав своей делегации представителей Донбасса – вынужденных переселенцев. Отказ от «минска» много раз обсуждался, однако пока что он остается единственной «рабочей» площадкой для обсуждения и прекращения огня, и обмена пленными, и пересечения КПВВ.

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