У 2021 році понад 300 родин отримають компенсацію за зруйноване житло на Донбасі – Мінрегіон

У 2021 році понад 300 родин отримають компенсацію за зруйноване житло, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«У планах роботи міністерства на наступний рік продовжити ті важливі соціальні ініціативи, які ми реалізовували у цьому році. Наприклад, програма, яка вперше запрацювала у 2020, – це компенсація за зруйноване житло громадянам України. Ми вже розпочинаємо виплати 37 родинам, а наступного року ми очікуємо, що компенсацію отримають ще більш як 300 родин», – заявив заступник міністра Ростислав Замлинський.

У відомстві наголосили, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла. Це «в жодному випадку» не виключає подальші дії по доказах та відшкодуванню Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла. Мінреінтеграції розробило законопроєкт «Про державну політику перехідного періоду».

Замлинський розповів, що міністерство провело інвентаризацію зруйнованих об’єктів спільно з Луганською та Донецькою ОДА: у Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області - 318.

18 листопада 2020 року відбулися перші засідання Комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації в Донецькій та Луганській області. Комісія ухвалила рішення про надання грошової компенсації власникам 9 об’єктів зруйнованого житла в Донецькій області та 8 в Луганській.

На початку грудня на засіданні комісії ухвалили рішення про компенсацію ще 10 сім’ям у Луганській області та 10 сім’ям у Донецькій області.