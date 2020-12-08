Ялинкові прикраси із логотипом російської армії. Що ще Україна постачає в Росію?

Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас стала відомою на всю Україну 5 грудня. Річ у тім, що на ній виготовляли новорічні іграшки зі логотипом російської армії. А відомо про це стало завдяки відео користувача Facebook Сергія Савченка, який був на фабриці на екскурсії.

Відео викликало обурення у соцмережах. І після цього на фабриці запевнили, що знищили іграшки. Те, що фабрика не припинила стосунки з російськими клієнтами, керівництво пояснило «сезонністю бізнесу» та боротьбою за ринок «з китайськими виробниками за останні шість років». Пізніше стало відомо, що замовником партії іграшок було Міністерство оборони Російської Федерації.

«Фотографувати і знімати було дозволено впродовж всієї екскурсії, окрім останнього, художнього, цеху. Там нас попросили утриматися від зйомки, проти чого ми і не заперечували. Нам пояснили, що це необхідно для захисту авторських прав.

Коли ми побачили, що на ялинкових прикрасах логотип російської армії, вибору в нас не було: я почав знімати

Тоді ж ми побачили, що працівники щось хутко ховають. Одна з працівниць була у навушниках, тому не одразу помітила, коли зайшли відвідувачі. Коли ми побачили, що на ялинкових прикрасах логотип російської армії, вибору в нас не було: я почав знімати.

Потім нас таки змусили вимкнути запис, і почалась суперечка із керівництвом. Довелося навіть поліцію викликати, аби нас відпустили. Відео видалити їм не вдалося», – розповів про інцидент Сергій Савченко у коментарі Радіо Свобода.

Як пояснив виконувач обов’язків голови правління підприємства Павло Гукасов, замовлення для російського ринку розміщувалися через спеціальну систему і вони «йшли без його уваги».

«Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва даного замовлення», – зазначив Гукасов.

Голова правління фабрики запевнив, що всі прикраси з логотипом російської армії було знищено, та заявив, що надалі всі замовлення проходитимуть «цензурний та етичний контроль».

«Сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики», – сказав Гукасов, принісши публічні вибачення за ситуацію, яка склалась.

Того ж дня на фабрику навідалися колишні учасники АТО та ООС. Згідно з їхньою інформацією, на фабрику прибули співробітники поліції та СБУ. Ветерани намагалися переконатися, що іграшки з логотипом російської армії дійсно знищили. Проте на відео видно лише одну коробку з подібними іграшками. Їх розбили представники ГО.

У понеділок 7 грудня журналісту Радіо Свобода не вдалося отримати коментар у керівництва фабрики. Усі номери телефонів підприємства не відповідали.

Коли журналісти прибули до самої фабрики, охорона запевнила, що фабрика не працює, керівництво відсутнє, а всі працівники вдома. Екскурсії також не проводять.

Деякі користувачі соцмереж зазначають, що скандал навколо Клавдієвської фабрики розгорівся не через те, що замовник – Росія, а конкретно через написи на іграшках, які прославляють силові органи країни-агресора.

Це ж пояснює і керівництво фабрики: виробництво залежне від російських замовлень, а в майбутньому обіцяють впровадити контроль лише формату замовлень, а не самих замовників.

У 2018 році Павло Гукасов вже заявляв, що фабрика планує вийти на європейський ринок, і таким чином відмовитися від російських замовлень. Проте вже тоді він казав, що це складно, адже «європейські закупівельники достатньо консервативні… і не завжди охоче сприймають нових постачальників».

Згідно із даними Держстату, вироби зі скла складають лише пів відсотка від загального обсягу експорту в Росію. У період із січня по вересень 2019 року Україна також експортувала іграшок на 10 мільйонів доларів США. Приблизно стільки ж – ефірних олій. Кожна з цих категорій товарів складає не більше, ніж 0,5% експорту України до РФ за перші три квартали 2020 року.​

Натомість найбільше за цей період Україна експортувала продуктів неорганічної хімії (20,5% від загального обсягу експорту в РФ), ядерних реакторів та чорних металів (по 17%). Усього український експорт до Росі з січня по вересень 2020 року склав понад два мільярди доларів США.