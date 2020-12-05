На фабриці ялинкових прикрас під Києвом виготовляли іграшки з логотипом російської армії

Розташована неподалік від Києва Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас виготовляла іграшки з логотипом російської армії.

Відповідні прикраси виявив під час екскурсії на фабрику користувач фейсбуку Сергій Савченко.

Інформація викликала обурення користувачів соцмережі. Після чого керівництво фабрики відреагувало на скандал.

Виконувач обов’язків голови правління підприємства Павло Гусаков зазначив, що «історично так склалося, що фабрика поставляє свою продукцію» на російський ринок. Те, що фабрика не припинила стосунки з російськими клієнтами, Гусаков пояснив «сезонністю бізнесу» та боротьбою за ринок «з китайськими виробниками за останні шість років».

Як пояснив Гусаков, замовлення для російського ринку розміщувалися через спеціальну систему і фони «йшли без його уваги».

«Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва даного замовлення», – зазначив Гусаков.

Голова правління фабрики запевнив, що всі прикраси з логотипом російської армії було знищено, та заявив, що надалі всі замовлення проходитимуть «цензурний та етичний контроль».

«Сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики», – сказав Гусаков.

На початку 2014 року Росія анексувала Крим, а пізніше почала збройну агресію проти України на Донбасі, зокрема, підтримуючи незаконні збройні угруповання та поставляючи їм озброєння.