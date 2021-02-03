Задача Кремля – похоронить «Минск» – Лисянский о кремлевской встрече в Донецке

(Друкуємо мовою оригіналу)

Россия протестировала на оккупированном Донбассе идеологическое оружие. Так характеризуют в Восточной правозащитной группе акцию по презентации доктрины «Русский Донбасс» в Донецке. Что имеется в виду? Правозащитная организация, ссылаясь на свои источники в кулуарах встречи российских деятелей в оккупированном Донецке, утверждает, что там говорят об объединеии двух группировок в одну – условно, «Республику Донбасс»​.

Они провели парад идеологического оружия

«Сейчас они провели парад идеологического оружия. Но многое осталось в кулуарах, – говорит основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. – Главнокомандующая по пропаганде Маргарита Симоньян говорит «Россия, забери Донбасс» и тут же – что это было не согласовано. Уж кто-кто, а Маргарита Симоньян согласовывает все фейки. Депутат Госдумы Казбек Тайсаев – куратор от Коммунистической партии, ответственный за легализацию «ЛДНР» в левом профсоюзном и левом политическом движении в мире. Через него заходят все международники в эти «ДНР» и «ЛНР».

Именно депутаты Госдумы РФ Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, а также глава телеканала RT Маргарита Симоньян, по данным Восточной правозащитной гуппы, и сообщили главарям группировок о решении Кремля объединить «ЛДНР».

Зачем России объединение «ЛДНР»

Если случится объединения, Донецк поглотит Луганск

Лисянский так трактует эти намерения: «Кремлю необходима здесь четкая координация. Вспомним 2014 год: НВФ «ДНР» не стреляет, «казаки» атакуют. Они не могут координировать, их достала эта междуусобная война. Плюс люди только страдают от границы между так называемыми «ДНР и «ЛНР». По такому принипу они уже объеденили железные дороги. Но сейчас еще идет война группировок, есть внутренняя оппозиция, сидящая на финансовых потоках, которая делится доходами от продажи угля с копанок и выступает за то, чтобы оставить Луганск отдельно. Сейчас, если случится объединения, Донецк поглотит Луганск».

«Их задача – похоронить Минск, но таким способом, чтобы к ним не предъявляли претензий, – полагает Лисянский. – Они готовятся к гибридной эскалации, не военной, а гибридной, это мы видим и по тому, как активизировалась милитаризация детей».

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Детальнее о том, что произошло

С конца 2020 года оккупационные администрации в Донецке и Луганске готовили документ под названием «доктрина «Русский Донбасс», которая навязывает региону «путь к России».

Вот как все начиналось в декабре: На оккупированной части Донбасса пишут «доктрину» о государстве русского народа, где дышится свободно.

Как мы и предполагали тогда, документ оказался официальной идеологией оккупированных территорий. 29 января боевики торжественно презентовали ее в Донецке. В докумнете они говорят, что доктрина является «системой официально принятых в Донецкой и Луганской Народных Республиках взглядов, определяющих их идеологию». Эти обязательные взгляды содержат указание на якобы русскую принадлежность региона и иторическую ошибку, вследствие которой «Донбасс оказался за пределами Родины – России».

Одновременно с этим Кремль заявил, что не планирует включать Донбасс в состав России: пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков прокомментировал так слова главреда Russia Today Маргариты Симоньян, которая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке призвала включить регион в состав России.

Одновременно Россия работает с Украиной в трехсторонней контактной группе, которая претворяет в жизнь два Минских соглашения, цель которых прямо противоположна заявленному боевиками. Это возвращение ОРДЛО под украинский суверенитет.

Тогда зачем Кремлю эта доктрина?

Социолог Дмитрий Громаков считает, что на акцию российских сил в Донецке можно смотреть и как на шантаж украинской сторны, и – неожиданная мысль – как шаг навстречу Киеву в пересмотре Минских соглашений. «Как только Россия пересмотрит правовой и организационный статус – глазами России – ОРДЛО, естесственно, потребуется и пересмотр позиций минских соглашений».

Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников видит три цели у этой акции: «Первый сигнал – это напоминание Киеву: если вы будете себя вести неправильно, если и дальше не будете идти на уступки, территория может быть аннексирована и «вопрос закрыт» – как с Крымом ... Второй сигнал – это сигнал Западу. И этот сигнал должен, скорее всего, свидетельствовать о «конструктивности» Кремля. Это любимая игра Путина в имитацию общественного мнения. Видите, что мои соотечественники, даже ведущие журналисты, спят и видят «русский Донбасс». И только я один защищаю территориальную целостность Украины – несмотря на неконструктивную позицию Киева. Третий сигнал – сигнал населению Донбасса».

«Они каждый раз стараются вбрасывать в общественное пространство ловушки, которые могут отвлечь людей от безственного состояния», – отмечал в декабре, когда о документе только заговорили, Константин Батозский, политолог и глава Агентства развития Приазовья.

Многие аналитики сходятся в том, что Кремлю все же не собирается официально анексировать подконтрольную ему часть Донбасса, ведь цель войны для него это констроль за политикой Украины, который можно осужествлять с помощью серой территории. Больше об этом мы говорим здесь.