Минула доба на Донбасі: чотири порушення «тиші», один військовий поранений

Протягом минулої доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один український військовий поранений. Такі підсумкові дані вранці 8 лютого наводить пресцентр ООС.

За повідомленнями, військовий був поранений неподалік Новомихайлівки, де підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл позицій українських сил зі станкових протитанкових гранатометів і прицільний постріл зі снайперської зброї.

«Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру ООС, біля населеного пункту Золоте-4 бойовики вели вогонь із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї, а поблизу Луганського – здійснили дистанційне мінування місцевості біля позицій ЗСУ мінами ПОМ-2.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ, додали в пресцентрі ООС.

Від початку поточної доби, 8 лютого, порушень режиму тиші не зафіксовано, додали військові.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Тим не менше, українська сторона, попри всі ці порушення, заявляє, що перемир’я триває далі, бо, мовляв, щоб говорити про його зрив, потрібні принаймні два тижні бойових дій.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні десять українських військовослужбовців, іще понад 35 були поранені.