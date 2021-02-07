На Донбасі внаслідок снайперського обстрілу поранений військовий – ООС

У Донецькій області внаслідок снайперського обстрілу поранений український військовий, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу», – розповіли військові.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Луганського, яке розташоване майже у двох десятках кілометрах від Новомихайлівки.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.