Бойовики здійснили дистанційне мінування на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією сили один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій», – заявили в штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 7 лютого.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.