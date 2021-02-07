Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
07 лютого 2021, Київ 18:38
Новини | Події

Бойовики здійснили дистанційне мінування на Донбасі – ООС

Матрос української морської піхоти під час нічного бою поблизу селища Водяне, що під Маріуполем, 20 червня 2018 року

Контрольовані Росією сили один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій», – заявили в штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 7 лютого.

Життя «ДНР» за межами Донецька
Embed
Життя «ДНР» за межами Донецька

No media source currently available

0:00 0:24:10 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG