Минулої доби бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 5 лютого, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також, поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2. Неподалік Світлодарська окупанти вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», мовиться у повідомленні.

Також повідомляється про обстріл українських позицій з автоматичного станкового гранатомета біля Богданівки, а поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Як зазначають у штабі, бойових втрат серед українських військових немає.

Від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим тиші, застосувавши гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю біля Водяного. Втрат немає.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито два обстріли з боку ЗСУ.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.