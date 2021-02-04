Посли G7 підтримали боротьбу України з дезінформацією, але вказали на важливість судової реформи

Посли країн «Групи семи» повідомили додаткові деталі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні.

Зокрема, судячи з повідомлень представництва групи послів країн G7, розмова стосувалася санкцій проти каналів Newsone, Zik та «112 Україна», які належать депутату «Опозиційної платформи – За життя» Тарасу Козаку.

«Посли погодились, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи та плюралізму медіа», – йдеться в повідомленні.

Крім того, посли країн заслухали «амбітні плани судової реформи», які озвучив президент.

«Вони підкреслили необхідність всебічної судової реформи, включно з одночасною реформою Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів, і висловили занепокоєння нещодавніми законодавчими ініціативами (з/п 3711, 4229), що не забезпечать якісних, чесних суддів; люди і бізнес України кажуть нам, що потребують саме таких», – стверджують у представництві.

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Йдеться про законопроєкти, які передбачають зміни в законах «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя».

У січні 2021 року посли країн «Групи семи» представили дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні.

Напередодні Офіс президента повідомив про зустріч Володимира Зеленського із послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу в Україні.