Посли країн G7 представили дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні

Посли країн «Групи семи» (G7) представили перелік пріоритетних заходів з відновлення довіри громадськості до української судової влади та антикорупційної інфраструктури.

Посли зазначили, що наприкінці минулого року «українські партнери попросили поради послів G7 щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього.

«Ми радо надали ці поради партнерам, а зараз ділимося ними з широкою громадськістю. Група G7 давно підтримує реформи у цих сферах практично, матеріально й політично та залишається відданою подальшій підтримці у їх реалізації», – йдеться у твітері групи.

У тексті, оприлюдненому дипломатами, вказано, що, серед іншого, необхідно терміново відновити правові норми щодо боротьби з корупцією і гарантувати, щоб кандидати на ключові посади в судові і правоохоронні органи призначалися прозоро.

«Наголошуємо, що поряд із необхідністю термінового впровадження дій щодо усунення шкоди, завданої Конституційним судом антикорупційним установам України, не менш важливим є забезпечення процесу виходу цих установ із кризи з наданням їм можливості ефективно виконувати свою місію. Через це положення, спрямовані на відновлення відповідальності за помилкове декларування або умисне неподання декларації про майно, які були ухвалені Верховною Радою 4 грудня, не мають достатньо стримувального ефекту і, отже, не є ефективним інструментом запобігання корупції», – вказують посли G7.

Вони радять «тимчасово та мінімально» збільшити кворум для ухвалення рішень КСУ, відкласти процедури добору суддів, які тривають, – до впровадження нових правил відбору, забезпечити суттєву роль представників міжнародних партнерів у перевірці всіх кандидатів на посаду суддів КСУ, посилити дисциплінарну відповідальність та етичні вимоги до суддів і зобов’язати їх залишатися неупередженими під час розгляду справ тощо.

Дипломати рекомендували терміново провести також реформу Вищої ради правосуддя та перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Наприкінці минулого року посли країни G7 мали зустріч із президентом Володимиром Зеленським, в перебігу якої просили забезпечити чесний і прозорий відбір суддів КСУ.

27 жовтня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України. 15 грудня Рада відновила повноцінну роботу НАЗК.