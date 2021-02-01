Франція і «Група семи» розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні – посол

Франція й інші країни-члени «Групи семи» розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні, заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Як один із негативних прикладів він навів в інтерв’ю агентство «Інтерфакс-Україна» конфліктну ситуацію навколо Конституційного суду України, яка почалася з його рішення скасувати деякі антикорупційні законодавчі норми.

«Ми занепокоєні і наразі не бачимо достатнього прогресу», – сказав він.

Посол Франції вважає, що є багато причин неуспішної боротьби з корупцією в Україні.

«Імовірно, є сильні зацікавлені кола, і відсторонити тих, хто поставив на карту, складно. Також, імовірно, бракує правових інструментів для просування реформ і бракує правової експертизи. Наприклад, коли розробляються закони, вони недостатньо добре складені, щоб пройти через експертизу Конституційного суду. Бракує технічних деталей, і ми готові надати юридичну підтримку. У будь-якому разі, висновок такий, що наразі ситуація незадовільна», – наголосив де Понсен.

На запитання про те, хто відповідальний за відсутність прогресу в реформах, посол відповів: «Я не хочу вплутуватися в пошук винних. Але я сказав би, що деякі гравці судової системи і деякі олігархи є головними перешкодами на шляху реформ нині. Дуже складно реформувати країну, якщо у вас немає чистої судової системи. Я дійсно думаю, що президент Зеленський щиро переконаний у необхідності реформ і що він наполягає на цьому напрямі. Але є дуже великі перешкоди».

Дипломат наголосив, що для виходу з цієї кризи Україні потрібна дуже сильна політична воля, дуже сильна підтримка Верховної Ради, підтримка міжнародної спільноти, зокрема «Групи семи» і Європейського союзу.

Посли країн «Групи семи» в Україні як неформальна група, яка представляє позицію провідних країн світу, вже не раз радили державі активніше боротися з корупцією.

Наприклад, 25 січня посли країн «Групи семи» в Україні запропонували перелік пріоритетних заходів для відновлення довіри громадськості до української судової влади й антикорупційної інфраструктури. У тексті, оприлюдненому дипломатами, вказано, що, серед іншого, необхідно терміново відновити правові норми щодо боротьби з корупцією і гарантувати, щоб кандидати на ключові посади в судові і правоохоронні органи призначалися прозоро. Дипломати рекомендували терміново провести також реформу Вищої ради правосуддя і перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Тоді в офісі президента України заявили 26 січня про готовність до «широкого фахового обговорення» запропонованої послами дорожньої карти судової й антикорупційної реформ в Україні. Натомість у Вищій раді правосуддя, яку посли пропонували терміново реформувати, висловили сумнів у рекомендаціях, бо вони були оприлюднені у твітері, а не надіслані якимись офіційними каналами.

У новому «Індексі сприйняття корупції» за 2020 рік, укладеному організацією Transparency International, Україна отримала 33 бали за 100-бальною шкалою (0 – найгірший можливий показник, 100 – найкращий), що на три бали краще, ніж було в дослідженні попереднього року. Але, як звернули увагу в українському відділенні організації, «Transparency International Україна», це поліпшення вказує на позитиви, які сталися в Україні в останні два роки, особливо до весни 2020 року, і не враховує резонансні події останніх місяців. Тим часом «за останній рік у країні вималювалися ризики, які можуть суттєво відкинути нас назад у сфері подолання корупції», – повідомили Радіо Свобода в цій антикорупційній організації.