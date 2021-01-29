Каськів причетний до будівництва нового курорту в Боржаві «під Олімпіаду Зеленського» – «Схеми»

Екскерівник Держінвестпроєкту Владислав Каськів причетний до будівництва нового гірськолижного курорту «Боржава» у Карпатах.

Це проєкт, який Офіс президента Володимира Зеленського має намір реалізувати як розбудову інфраструктурного потенціалу для проведення в Україні зимових Олімпійських ігор. Журналісти програми «Схеми» у співпраці із словацьким Центром журналістських розслідувань імені Яна Куцяка виявили, що Каськів став радником із широкими повноваженнями словацької компанії «Carpathian Mountain Resort», яка через низку українських фірм володіє понад 0,5 тисячі гектарів земель у Закарпатській області, де планують побудувати курорт.

Водночас сам Каськів каже, що «особисто, поки що, не залучений до проєкту».

У розпорядженні журналістів опинилися документи, згідно з якими Владислав Каськів став радником словацької Carpathian Mountain Resort, отримавши широкі повноваження представляти та розвивати проєкт в Україні. Відповідно до угоди, щомісячна оплата Каськіва за такі послуги наразі складає 2000 євро.

В іншому листі, датованому листопадом 2019 року, йшлося про майбутні плани закріпити володіння словацькою компанією Carpathian Mountain за Владиславом Каськівим.

Як виявили журналісти, лист підписаний Юрієм Залуським, який також був на нараді в Офісі президента України влітку 2020 року, коли австрієць Гернот Ляйтнер презентував проєкт нового гірськолижного курорту в Боржаві.

У відповідь на запит «Схем» Ляйтнер підтвердив, що Владислав Каськів став радником Carpathian Mountain Resort.

«Я запросив Владислава Каськіва стати радником проєкту на професійній основі. Ми мали успішний досвід роботи з ним та його командою, коли працювали для українського уряду над розробкою зимових Олімпійських ігор 2022 року. Вони чудово впоралися», – повідомив Гернот Ляйтнер.

Ляйтнер також підкреслив, що є власником Carpathian Mountain Resort: «Ця компанія, в тому числі, є частиною корпоративної структури мого проєкту в Україні (проєкт «Боржава» – ред.)».

Як йдеться у розслідуванні, ця компанія володіє пів тисячею гектарів землі на Закарпатті, де планують побудувати новий курорт. Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ щодо ймовірного розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроєкту, коли ним керував Владислав Каськів.

До 2019 року землями на Закарпатті володіла інша фірма австрійця Ляйтнера Teleferic Holdings, через яку, за даними офіційного слідства, були виведені кошти з держбюджету, призначені для втілення «Олімпійської надії». Цей проєкт мав бути реалізований за президентства Віктора Януковича, а відповідальним за це на чолі Держінвестпроекту був Владислав Каськів.

На уточнення журналістів, чи вважає австрієць прийнятним вести перемовини і домовлятись про будівництво курорту на землях, незаконне заволодіння якими є предметом розслідування у кримінальному провадженні, він відповів: «Я був дуже здивований арештом активів, оскільки це приватна інвестиція і не пов’язана з відмиванням грошей. Ми належним чином приймемо ці, очевидно, політично вмотивовані звинувачення і доведемо, що це перший проєкт гірськолижного курорту в Україні, який розробляється належним чином».

Владислав Каськів заперечує причетність до нинішнього проєкту «Боржава»: «Особисто, на жаль, ні, поки що. Але я би не проти був, щоб цей регіон розвивався, тим більше, що це – мій мажоритарний округ».

Він також підтвердив, що «час від часу» спілкується з австрійцем Гернотом Ляйтнером. На уточнення, чи планує він як депутат від ОПЗЖ в Закарпатській облраді, куди він був обраний за результатами місцевих виборів у 2020, займатися лобіюванням проєкту «Боржава», Каськів відповів: «Бачите, термін «лобіювання» у наших умовах контекст не дуже позитивний має, хоча, напевно, в інших країнах кращий. Якщо я буду корисний в цьому плані, звичайно із задоволенням».

Журналісти проєкту «Схеми» також отримали доступ до листування Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних. Електронні листи, які охоплюють період з 2014 по 2016 роки, з-поміж іншого свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings.

Доступ до вмісту електронних скриньок Льовочкіних та їхнього оточення отримали журналісти OCCRP – Міжнародного центру дослідження корупції та організованої злочинності, та надали його «Схемам». Оригінальність цього архіву підтвердили фахівці цієї організації.

Листування вказує на те, що Юлія Льовочкіна погоджувала трансфер коштів із компанії Teleferic через латвійський банк на рахунки її дочірніх українських фірм, які витрачали їх на скупку земель на полонині Боржава на Закарпатті – якраз у тій місцині, на якій планувалась реалізація «Олімпійської надії» Віктора Януковича. Цей проєкт так і не був реалізований, не в останню чергу через те, що гроші, призначені на проєкт, були виведені в офшори – що є предметом розслідування НАБУ щодо розкрадання та легалізації коштів. Серед підозрюваних у справі – рідний та двоюрідний брати Владислава Каськіва.

Юлія та Сергій Льовочкіни залишили без відповіді запити журналістів.

«Схеми» звернулись в Офіс президента із запитанням, чи вважають там прийнятним домовлятися про партнерство з особами, які можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів та чи знають на Банковій, що австрієць Ляйтнер тісно співпрацює з Владиславом Каськівим та Юлією Льовочкіною.

У відповідь в ОП зазначили: «Наразі йдеться саме про залучення інвестицій, а не про проєкт державно-приватного партнерства. Весь переговорний процес українська сторона веде виключно із представником австрійської компанії Austrian Teleferic Holdings. Щодо інших питань, в Офісі президента на даний момент відсутня запитувана інформація».

Гернот Ляйтнер у відповіді на запит журналістів підтвердив, що має ділові стосунки з Юлією Льовочкіною, не уточнивши в яких саме бізнес-проєктах. «Я ніколи не зустрічався з Сергієм Льовочкіним. Проте я добре знайомий з Юлією Льовочкіною, з якою вперше познайомився у Відні в 2015 році. Зараз у нас є сталі ділові відносини протягом декількох років», – повідомив Ляйтнер.

Раніше журналісти видання «Наші Гроші» оприлюднили розслідування, в якому розповіли, що до діяльності Ляйтнера в Україні навколо проєкту курорту Боржава причетна «група Льовочкіна».