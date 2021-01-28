До скупки землі на Закарпатті під Олімпіаду за виведені з бюджету гроші причетні Льовочкіни – «Схеми»

Журналісти проєкту «Схеми» отримали доступ до листування екскерівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних. Електронні листи, які охоплюють період з 2014 по 2016 роки, з-поміж іншого, свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH. Це одна з компаній, через яку, за версією офіційного слідства НАБУ, були виведені кошти з державного бюджету, призначені на реалізацію проєкту «Олімпійська надія», коли Держінвестпроектом керував Владислав Каськів.

Листування вказує на те, що Юлія Льовочкіна погоджувала трансфер коштів з компанії Teleferic через латвійський банк на рахунки її дочірніх українських фірм, які витрачали їх на скупку земель на полонині Боржава на Закарпатті – якраз у тій місцині, на якій планувалась реалізація проєкту «Олімпійська надія». Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ за фактом розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроекту. Це розслідування триває.

Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проєкт, і Андрій Єрмак у липні 2020 року прозвітував про успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту у Боржаві.

Саме на цього австрійця була оформлена компанія Teleferic, включно з періодом, коли рахунками компанії, як свідчить листування, управляли з офісу Юлії Льовочкіної, йдеться в розслідуванні програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) у співпраці із словацьким Центром журналістських розслідувань імені Яна Куцяка.

Доступ до вмісту електронних скриньок Льовочкіних та їхнього оточення отримали журналісти OCCRP – Міжнародного центру дослідження корупції та організованої злочинності, та надали його «Схемам». Оригінальність цього архіву підтвердили фахівці цієї організації.

Відповідно до кореспонденції, зокрема, фінансовими питаннями Льовочкіних займався британець Чарльз Трехерн. Він, як виявили в OCCRP раніше, тримав частку родини Льовочкіних у латвійському Trasta Komercbanka та управляв їхніми рахунками. Також дотичною до проєкту була Ірина Дирдіна – ексдиректорка юридичної фірми «CTR». Згідно з деклараціями Льовочкіних, саме цій фірмі політики довіряють багато років управління своїми цінними паперами та корпоративними правами.

В одному із листів, датованому 21 березня 2014 року, довірена особа Льовочкіних Дирдіна, звертаючись до британця та його асистентки, просила переказати майже 215 тисяч євро від австрійської компанії Teleferic до української фірми «Боржава резорт холдінг» з призначенням: «поповнення капіталу». При цьому, в листі окремо зазначалось: «Гроші необхідні для придбання землі».

Крім того, серед залучених до проєкту осіб виявилися колишні та теперішні особисті помічники Юлії Льовочкіной: Сергій Ковалишин, Ірина Кутуєва та Зореслава Нікітчина (Любанська).

В імейлах з’являється згадка про «Ю.В.» – це ініціали Льовочкіної Юлії Володимирівни, з якою такі проплати «погоджені».

Про те, що гроші від Teleferic Holdings надходили до українських компаній, що скуповували карпатську землю з 2014-го по 2016 роки свідчать банківські платіжки, які також є у листуванні.

Проєкт «Олімпійська надія» так і не був реалізований, не в останню чергу через те, що гроші, призначені на проєкт, були виведені в офшори – що є предметом розслідування НАБУ щодо розкрадання та легалізації коштів. Серед підозрюваних у справі – рідний та двоюрідний брати Владислава Каськіва, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроект і був відповідальним за реалізацію «Олімпійської надії». Офіційне розслідування встановило, що кошти на рахунки низки офшорних компаній, в тому числі і Teleferic Holdings GmbH, були виведені з державного бюджету.

Наразі компанія Teleferic більше не є власником компаній, що скупили землю на Закарпатті. Замість неї у структуру власності цих фірм ввели словацьку фірму Carpathian Mountain Resort. Вона теж формально оформлена на австрійця Ляйтнера, з яким голова офісу президента Єрмак зустрічався на Банковій.

У розмові з журналістами Каськів сказав, що вважає розслідування НАБУ щодо його родичів «безперспективним», а повторну появу австрійця Гернота Ляйтнера пояснює його великим досвідом. Депутат облради також заперечує причетність до нинішнього проєкту «Боржава». «Особисто, на жаль, ні, поки що. Але я би не проти був, щоб цей регіон розвивався, тим більше, що це – мій мажоритарний округ».

Юлія та Сергій Льовочкіни залишили без відповіді запити журналістів. Їхні колишні помічники Сергій Ковалишин та Ірина Дирдіна, які фігурували у листуванні, від коментарів відмовились.

Австрієць Гернот Ляйтнер зазначив у відповідь «Схемам», що Владислав Каськів залучений до реалізації проєкту курорту в Боржаві в якості радника, та підтвердив, що має ділові стосунки з Юлією Льовочкіною, не уточнивши в яких саме бізнес-проєктах. Щодо арешту земель у рамках кримінальної справу НАБУ він зазначив: «Я був дуже здивований арештом активів, оскільки це приватна інвестиція і не пов’язана з відмиванням грошей».

Раніше журналісти видання «Наші Гроші» оприлюднили розслідування, в якому розповіли, що до діяльності Ляйтнера в Україні навколо проєкту курорту Боржава причетна «група Льовочкіна».

«Схеми» звернулись в Офіс президента із запитанням, чи вважають там прийнятним домовлятися про партнерство з особами, які можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів та чи знають на Банковій, що австрієць Ляйтнер тісно співпрацює з Владиславом Каськівим та Юлією Льовочкіною.

У відповідь в ОП зазначили: «Наразі йдеться саме про залучення інвестицій, а не про проєкт державно-приватного партнерства. Весь переговорний процес українська сторона веде виключно із представником австрійської компаніїї Austrian Teleferic Holdings. Щодо інших питань, в Офісі президента на даний момент відсутня запитувана інформація».