ВАКС схвалив рішення про примусовий привід голови ОАСК Вовка

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо приводу голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомила пресслужба ВАКС, 3 лютого у Вищому антикорупційному суді був запланований розгляд клопотання про застосування до Вовка запобіжного заходу у вигляді застави, але він до суду не прийшов і про причини неприбуття не повідомив.

«Тож у судовому засіданні прокурор САП заявив клопотання про привід вказаної особи до суду. Слідчий суддя клопотання задовольнив. Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводі особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу, про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Виконання ухвали доручили відповідним підрозділам Національного антикорупційного бюро України», – йдеться в повідомленні.

Павло Вовк рішення про примусовий привід до суду не коментував.

У Національному антикорупційному бюро напередодні повідомили, що детективи НАБУ намагалися вручити голові ОАСК клопотання про відсторонення його від адміністративної посади голови суду, але він відмовився його отримувати, а також вкотре не з’явився за повісткою про виклик до НАБУ.

На початку січня Вищий антикорупційний суд України відмовився застосувати примусовий привід до судді голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Для Вовка просять заставу у 3 млн грн. Арештувати його не можна через суддівський імунітет, який не зняла Вища рада правосуддя. НАБУ зверталося до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проєктом відповідного клопотання та проханням ініціювати перед ВРП питання про дозвіл на затримання та взяття від варту Вовка.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

Також Вовк наголосив, що детективи не вручали йому підозру.