НАБУ хоче затримати суддів Окружного адміністративного суду Києва

Національне антикорупційне бюро України хоче затримати суддів Окружного адміністративного суду Києва.

У відомстві розповіли, що детективи направили генеральному прокурору проєкти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та арешт суддів, «які грубо ухиляються від виконання своїх процесуальних обовʼязків».

«До таких дій слідство змушене вдатися, зважаючи на відсутність інших законних шляхів для доставлення підозрюваних до суду та забезпечення їхньої належної процесуальної поведінки», – заявили в бюро.

НАБУ та САП підозрюють керівництво та низку суддів ОАСК у спробі захоплення державної влади, участі у злочинній організації та зловживанні впливом. У вересні 2020 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за цими фактами до 17 січня 2021 року.

У відповідному рішенні, зокрема, підтверджене набуття суддями статусу підозрюваних, інакше питання про продовження строку досудового розслідування стосовно них не розглядалося б. Рішення суду набрало законної сили та оскарженню не підлягає, наголосили в НАБУ.

У бюро заявляють, що підозрювані при цьому ініціювали кримінальне та дисциплінарне переслідування слідчого судді ВАКС, який продовжив строк досудового розслідування.

Оскільки окремі підозрювані у кримінальному провадженні, зокрема голова ОАСК, його заступник та двоє суддів, систематично не з’являються до органу досудового розслідування, детективи НАБУ за погодженням із прокурорами САП подали до суду клопотання про обрання ним запобіжних заходів у вигляді застави.

«ВАКС прийняв до свого провадження клопотання детективів та неодноразово здійснював виклики цих підозрюваних для обрання запобіжних заходів. Проте підозрювані також без будь-яких поважних причин ігнорують виклики до суду», – заявляють у НАБУ.

12 жовтня 2020 детективи НАБУ вручили голові ОАСК клопотання про обрання запобіжного заходу, що зафіксовано на відео. Наступного ж дня клопотання подано до ВАКС. При цьому голова ОАСК не з’явився на засідання, призначені на 22, 29 жовтня, 5, 2 та 23 листопада.

У бюро стверджують, що детективи понад 20 разів прибували до ОАСК та за місцем реєстрації голови суду для вручення відповідних повісток за дорученням слідчого судді. За словами НАБУ, голова Окрудного адмінсуду жодного разу за місцем роботи та реєстрації не перебував, про своє теперішнє місцеперебування орган досудового розслідування та слідчого суддю не повідомив. 3 листопада його вже вдруге оголосили в розшук.

НАБУ також ініціювало перед генеральним прокурором «низку інших процесуальних дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування».

Радіо Свобода намагається отримати коментар від Окружного адміністративного суду Києва.

17 липня стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

19 липня Павло Вовк заявив, що йому не вручали підозру детективи, як про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.